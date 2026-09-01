Stephen CurryJoe Murphy / AFP
Stephen Curry manifesta desejo de aposentar no Golden State Warriors
Astro da NBA tem contrato até junho de 2027 e não garantiu que irá renovar, indicando que a temporada 2026/27 pode ser a sua última
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