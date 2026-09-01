Stephen Curry - Joe Murphy / AFP

Stephen CurryJoe Murphy / AFP

Publicado 01/09/2026 19:55 | Atualizado 01/09/2026 20:02

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Stephen Curry pode viver a última temporada da carreira em 2026/27. Em entrevista à "NBC Sports Bay Area", nesta terça-feira (1), o armador manifestou o desejo de aposentar no Golden State Warriors e não garantiu a renovação do contrato.

"Não há dúvida de que quero ficar aqui pelo resto da minha carreira, e tenho quase certeza de que isso vai acontecer (...) O acerto e as questões do contrato vão acontecer na hora certa, e não vamos deixar isso ser uma distração na nossa preparação para a temporada", disse Stephen Curry.

Stephen Curry, de 38 anos, está em seu último ano de contrato com o Golden State Warriors. O craque vai receber 62,5 milhões de dólares (cerca de R$ 352 milhões) e não tem vínculo garantido a partir de 2027. Ou seja, ficará livre no mercado para acertar com outra franquia ou renovar com a atual.

O futuro de Stephen Curry pode estar condicionado a parte física. Na última temporada, o armador sofreu com problemas físicos e teve a sua terceira temporada com menos jogos na carreira. Além disso, também foi a terceira temporada com menos pontos anotados.

"Espero que a gente possa estar saudável e ter a chance de mostrar do que é capaz, eu incluído, depois de tantos jogos perdidos no ano passado", afirmou Stephen Curry.

Tetracampeão da NBA, duas vezes eleito o melhor jogador da temporada e uma vez eleito o melhor jogador das finais, Stephen Curry é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos e o melhor arremessador da história. O camisa 30 é o recordista de bolas de três pontos (4,248).