Abel Ferreira é o técnico do PalmeirasFabio Menotti / Palmeiras

E
Estadão Conteúdo
O técnico Abel Ferreira foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta segunda-feira, por ter chutado o microfone na beira do campo na partida entre Palmeiras e Mirassol.

Além do treinador, também foram denunciados o árbitro João Vitor Gobi, o quarto árbitro Roger Goulart e o VAR Ilbert Estevam da Silva. Os integrantes da arbitragem terão de prestar esclarecimentos pela decisão de não expulsar Abel durante a partida.

O treinador foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva que não esteja prevista em outro artigo específico. A pena pode variar de um a seis jogos de suspensão.
Leia mais: Raphinha iguala feito de Messi e Cristiano Ronaldo no Espanhol

Apesar da previsão de suspensão, o CBJD permite que a punição seja substituída por advertência quando a infração for considerada de pequena gravidade.

A denúncia acontece poucos meses depois de Abel também ser punido pelo STJD por episódios envolvendo expulsões no Campeonato Brasileiro.

Em abril deste ano, o treinador recebeu inicialmente uma suspensão de oito partidas pelos cartões vermelhos contra Fluminense e São Paulo. A defesa recorreu ao Pleno do STJD, que reduziu a punição, mas Abel ainda teve de cumprir sete jogos de suspensão.
fotogaleria
Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras
Abel Ferreira já cumpriu dois dos oito jogos da punição; entenda