Abel Ferreira é o técnico do Palmeiras - Fabio Menotti / Palmeiras

Abel Ferreira é o técnico do PalmeirasFabio Menotti / Palmeiras

Publicado 01/09/2026 19:30

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Apesar da previsão de suspensão, o CBJD permite que a punição seja substituída por advertência quando a infração for considerada de pequena gravidade.A denúncia acontece poucos meses depois de Abel também ser punido pelo STJD por episódios envolvendo expulsões no Campeonato Brasileiro.Em abril deste ano, o treinador recebeu inicialmente uma suspensão de oito partidas pelos cartões vermelhos contra Fluminense e São Paulo. A defesa recorreu ao Pleno do STJD, que reduziu a punição, mas Abel ainda teve de cumprir sete jogos de suspensão.