Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano - Lluis Gene / AFP

Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo VallecanoLluis Gene / AFP

Publicado 01/09/2026 17:50 | Atualizado 01/09/2026 17:51

Rio - Raphinha vive um momento especial no Barcelona. Um dos melhores jogadores do mundo nos últimos dois anos, o atacante brasileiro começou a temporada 2026/27 com grandes atuações e foi decisivo para a vitória do Barça sobre o Rayo Vallecano, no último domingo (30), no Camp Nou, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

Com os dois gols marcados diante do Rayo Vallecano, Raphinha chegou a cinco gols no Campeonato Espanhol. Com isso, o atacante brasileiro igualou Messi e Cristiano Ronaldo como os únicos jogadores a marcarem cinco vezes nos primeiros três jogos da competição desde 2015. Durante quase uma década, o argentino e o português disputaram a artilharia do campeonato.

"Ele (Raphinha) é um jogador de classe mundial. Eu sempre o quero no meu time. E ser capitão faz bem para ele. Muitas coisas aconteceram que me deixaram feliz. Alguns jogadores acabaram de chegar e estão atuando em alto nível. O espírito da equipe é fantástico. Precisamos melhorar em algumas áreas, mas vamos melhorar", disse o técnico alemão Hansi Flick.



Raphinha tem cinco gols e uma assistência em três jogos no Campeonato Espanhol. O atacante brasileiro precisa de 38 minutos para participar de um gol e apenas duas finalizações para colocar a bola no fundo das redes, segundo os dados do "SofaScore". Na vitória sobre o Rayo Vallecano, foram quatro finalizações, três no alvo e dois gols marcados, o que prova o alto aproveitamento.

Contratado em 2022, Raphinha se tornou um dos principais jogadores do Barcelona nos últimos anos, dividindo o protagonismo do ataque com Lamine Yamal. Desde a sua chegada, o atacante soma 80 gols e 60 assistências em 180 jogos disputados. Na última temporada, sofreu com problemas físicos na reta final e fez 21 gols e oito assistências em 33 partidas.