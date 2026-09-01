Richarlison é jogador do TottenhamReprodução / Instagram

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Bernardo Fonseca
Inglaterra - O retorno de Richarlison ao Everton não deve acontecer nesta janela de transferências. Segundo informações da 'ESPN', as conversas esfriaram após o clube de Liverpool indicar não conseguir atingir os valores exigidos pelos londrinos, nem arcar com o salário do atacante brasileiro.

Os Spurs pedem 30 milhões de libras (cerca de R$ 208,7 milhões) pelo jogador, cujo contrato é válido por mais uma temporada, com opção de renovação por um ano adicional. Pelos mesmos entraves financeiros, uma possível negociação com o Aston Villa também não avançou.
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Com o fechamento da janela inglesa nesta terça-feira (1º), a tendência é que Richarlison permaneça em Londres, salvo se surgir uma proposta vinda de um mercado que seguirá aberto nos próximos dias, como Turquia, Catar e Arábia Saudita.

Pessoas próximas ao atacante entendem que clubes desses países têm maior capacidade para atender tanto à pedida do Tottenham quanto aos vencimentos do brasileiro. Vale lembrar que o jogador já havia manifestado ao técnico Roberto De Zerbi o desejo de deixar a equipe.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Alexandre Borges.