Entrevista de Flaco López após jogo do Palmeiras - Reprodução / Paramount+

Entrevista de Flaco López após jogo do PalmeirasReprodução / Paramount+

Publicado 01/09/2026 15:51





Flaco, de 25 anos, se tornou um dos melhores jogadores estrangeiros do futebol brasileiro, o que o levou a disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Albiceleste.



"Estou muito feliz pelo meu momento e, agora, pela renovação", disse o atacante.



Flaco marcou oito gols e deu quatro assistências em 22 jogos disputados no Brasileirão, que o Palmeiras lidera com quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo. O atacante argentino Flaco López renovou seu contrato com o Palmeiras até o final de 2030, informou o clube paulista nesta terça-feira (1º).Flaco, de 25 anos, se tornou um dos melhores jogadores estrangeiros do futebol brasileiro, o que o levou a disputar a Copa do Mundo de 2026 pela Albiceleste."Estou muito feliz pelo meu momento e, agora, pela renovação", disse o atacante.Flaco marcou oito gols e deu quatro assistências em 22 jogos disputados no Brasileirão, que o Palmeiras lidera com quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo.

Além disso, o argentino tem três gols marcados e quatro assistências na Copa Libertadores e também marcou quatro vezes na Copa do Brasil.



"Eu sempre sou grato e me considero um abençoado por passar tudo o que já passei aqui. Agora vou passar um pouco mais e, se Deus quiser, mais coisas boas ainda vão acontecer", comentou Flaco.



O atacante chegou ao Palmeiras em 2022, depois de se destacar no futebol argentino com a camisa do Lanús.



No total, disputou 255 jogos e marcou 78 gols pelo Verdão, com os títulos do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), da Supercopa do Brasil (2023) e do Campeonato Paulista (2023, 2024 e 2026).

