Arthur Elias em treino da seleção brasileira femininaLívia Villas Boas / CBF
Arthur Elias completa três anos à frente da Seleção: 'Missão de vida'
CBF oficializou a contratação no dia 1º de setembro de 2023; sob o comando do treinador, a equipe disputou 48 partidas e soma 31 vitórias
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