Arthur Elias em treino da seleção brasileira feminina - Lívia Villas Boas / CBF

Arthur Elias em treino da seleção brasileira femininaLívia Villas Boas / CBF

Publicado 01/09/2026 16:18 | Atualizado 01/09/2026 16:48

Rio - O técnico Arthur Elias completa nesta terça-feira, dia 1º de setembro de 2026, três anos à frente da seleção brasileira feminina . De lá para cá, conforme os dados da CBF, foram 48 jogos, com 31 vitórias, cinco empates e 12 derrotas. No período, a Amarelinha anotou 109 gols e sofreu 49.

"Tenho orgulho de conduzir nossa seleção e a certeza que já marcamos uma fase importante com impacto muito positivo na história do futebol feminino brasileiro. Sinto que é uma missão de vida que recebi e nós chegaremos prontos para o maior desafio, que é a Copa no próximo ano", afirmou Arthur Elias, ao site da CBF.

Sob o comando do técnico Arthur Elias, a seleção brasileira feminina já conquistou dois títulos: a Copa América, em 2025; e o FIFA Series, em 2026. Além disso, a Amarelinha teve uma campanha de destaque na Olimpíada de Paris, em 2024, que terminou com a prata.

De olho na Copa



A Seleção está em preparação para a Copa do Mundo feminina de 2027 , que terá o Brasil como país-sede. O torneio acontecerá entre os dias 24 de junho e 25 de julho do ano que vem.

O Brasil estreará no Maracanã, em 24 de junho. Os outros dois jogos da Seleção na fase de grupos serão: na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho; e no Mané Garrincha, em Brasília, em 4 de julho.

O sorteio dos grupos está marcado para acontecer no dia 11 de dezembro (uma sexta-feira), no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio).