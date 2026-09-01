Gabriel Jesus deixa o Arsenal e acerta por três temporadas com o Barcelona - Divulgação/Barcelona

Gabriel Jesus deixa o Arsenal e acerta por três temporadas com o BarcelonaDivulgação/Barcelona

Publicado 01/09/2026 13:42

O Barcelona apostou em Gabriel Jesus para comandar o ataque da equipe e volta a ter um brasileiro como camisa 9. Após uma negociação frustrada com Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, o time espanhol optou pelo jogador revelado pelo Palmeiras para ser a solução para o setor ofensivo nesta janela de transferências.

Sem espaço no Arsenal, Jesus chega ao Barcelona, que precisa reforçar o ataque após perder Robert Lewandowski e Ferran Torres para esta temporada. Assim, o time decidiu pelo brasileiro e voltou a arriscar suas fichas em um atacante do Brasil, após Vitor Roque.

Roque desembarcou na equipe da Catalunha em dezembro de 2023, sendo considerado uma das principais promessas do futebol nacional. Porém, sua passagem pelo time espanhol foi apagada, com apenas 16 jogos e dois gols, além de um empréstimo ao Betis, antes de ser vendido ao Palmeiras, em 2025.

Porém, a aposta do Barcelona em camisas 9 brasileiros não é uma novidade restrita a Vitor Roque e Gabriel Jesus. Ela já vem de outras décadas e conta com nomes marcantes.

Evaristo de Macedo

Em 1957, o atacante chegou ao Barcelona, onde disputou 151 partidas, marcou 105 gols e conquistou dois Campeonatos Espanhóis e uma Copa do Rei, tornando-se um jogador marcante na história da equipe. Porém, após deixar a equipe, em 1962, acertou com o maior rival, o Real Madrid, mas sua passagem pela capital da Espanha foi curta, com apenas 19 partidas e cinco tentos.

Bio

Nascido no interior paulista e com passagens por clubes como Palmeiras e Ferroviária, chegou ao Barcelona em 1978, após impressionar Rinus Michels e Johan Cruyff, treinador e atacante, respectivamente, do clube espanhol na época, quando atuava pelo Terrassa, de Portugal. No time catalão, ele disputou dez partidas oficiais entre 1977 e 1979 e marcou três gols; o mais importante deles foi contra o Anderlecht, na Recopa Europeia.

Roberto Dinamite

Grande ídolo do Vasco, nos anos 80, após já ter se consolidado no time carioca, Roberto Dinamite desembarcou no Barcelona. Apesar de ter marcado dois gols em sua estreia, o atacante não teve sequência e, em poucos meses, retornou ao Brasil, com um total de 11 jogos disputados e três gols marcados.

Romário

Tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, Romário teve uma passagem marcante pelo Barcelona entre 1993 e o início de 1995. O desejo de retornar ao Brasil, porém, pesou na decisão do atacante de encerrar sua trajetória no futebol espanhol.

Durante sua passagem pela Catalunha, o jogador conquistou o Campeonato Espanhol na temporada 1993/94 e marcou 39 gols em 65 partidas. Na mesma temporada, também terminou com o vice-campeonato da Liga dos Campeões. Sob o comando de Johan Cruyff, o brasileiro viveu um dos melhores momentos da carreira e foi eleito o melhor jogador da temporada na Europa e pela Fifa.

Ronaldo Fenômeno

Ronaldo Fenômeno encantou o Camp Nou na temporada 1996/97. Em apenas um ano pelo Barcelona, o atacante marcou impressionantes 47 gols em 49 partidas e ajudou o clube a conquistar a Supercopa da Espanha, a Copa do Rei e a Recopa Europeia.

Ao fim daquela temporada, porém, Ronaldo aceitou uma proposta da Inter de Milão e deixou o futebol espanhol rumo à Itália. Anos mais tarde, retornaria ao país, desta vez para defender o Real Madrid.

Sonny Anderson

Sonny Anderson chegou ao Barcelona em 1997, após se destacar no futebol francês, e foi contratado pouco depois da saída de Ronaldo Fenômeno, com a missão de ajudar a suprir a ausência do craque brasileiro. Em duas temporadas no Camp Nou, o atacante disputou 47 partidas e marcou 16 gols.

Apesar dos bons números, desentendimentos com o técnico Louis van Gaal acabaram encurtando sua passagem pela Catalunha. Em 1999, Sonny foi negociado com o Lyon, da França. Pelo Barcelona, conquistou dois títulos de La Liga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Uefa.

Keirrison

Após um surgimento arrasador, empilhando gols com as camisas de Coritiba e Palmeiras, Keirrison foi contratado pelo Barcelona em 2009. Porém, nunca entrou em campo oficialmente pelo time espanhol, acumulando empréstimos por Benfica, Fiorentina, Santos e Cruzeiro, até retornar ao Coritiba.