Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo VallecanoLluis Gene / AFP
O atacante chegou a cinco gols e se isolou como o artilheiro da competição nacional nesta temporada. Ele ultrapassou Mbappé, do Real Madrid, que tem quatro.
“Um golaço para o empate em 1 a 1, tanto pelo drible quanto pela finalização. E um chute perfeito para o 4 a 2. Agora são cinco gols no campeonato, o que o coloca à frente de Mbappé na disputa pelo Troféu Pichichi (de artilheiro)”, publicou o periódico.
Agora, Raphinha iniciará a preparação para enfrentar o Valencia, no domingo (6). A bola vai rolar às 11h15 (de Brasília), no Mestalla, pela quarta rodada da La Liga. O Barcelona é o líder da competição, com nove pontos - o mesmo número do Real Madrid, em segundo lugar pelos critérios de desempate.
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