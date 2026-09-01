Fotos: Ferrari divulga pintura em homenagem a Michael Schumacher

inspirado no modelo F310, utilizado pelo alemão heptacampeão em 1996, seu ano de estreia pela equipe italiana.

A Ferrari prepara uma série de homenagens a Michael Schumacher no GP da Itália de Fórmula 1 , em Monza, no domingo (6). Uma delas é uma pintura especial do carro, com design, seu ano de estreia pela equipe italiana.

Desta maneira, o carro ganha mais vermelho do que a versão da temporada de 2026, com detalhes em branco e preto somente nas asas. Além disso, há elementos dourados nas rodas e sete estrelas no bico, que representam os sete títulos mundiais.



O carro da Ferrari para o GP da Itália também terá a assinatura de Michael Schumacher, que será homenageado nos macacões, capacetes, luvas e calçados. Os integrantes da equipe ainda utilizarão uniformes estilizados.

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