Publicidade
Fotos: Ferrari divulga pintura em homenagem a Michael Schumacher
Além do carro especial, equipe italiana também utilizará outras peças com referências ao piloto heptacampeão de Fórmula 1
A Ferrari prepara uma série de homenagens a Michael Schumacher no GP da Itália de Fórmula 1, em Monza, no domingo (6). Uma delas é uma pintura especial do carro, com design inspirado no modelo F310, utilizado pelo alemão heptacampeão em 1996, seu ano de estreia pela equipe italiana.
Desta maneira, o carro ganha mais vermelho do que a versão da temporada de 2026, com detalhes em branco e preto somente nas asas. Além disso, há elementos dourados nas rodas e sete estrelas no bico, que representam os sete títulos mundiais.
O carro da Ferrari para o GP da Itália também terá a assinatura de Michael Schumacher, que será homenageado nos macacões, capacetes, luvas e calçados. Os integrantes da equipe ainda utilizarão uniformes estilizados.
Esporte
Fotos: Ferrari divulga pintura em homenagem a Michael Schumacher
Além do carro especial, equipe italiana também utilizará outras peças com referências ao piloto heptacampeão de Fórmula 1
Fabrício Lopes
Fla muda de patamar e pode virar 'pesadelo' dos gigantes da Europa
A chegada de Joaquín Freitas revela uma mudança silenciosa, mas profunda no Mengão
Flamengo
Flamengo oficializa contratação do atacante Anthony Valencia
Equatoriano de 23 anos, que estava no Royal Antwerp (BEL), é o primeiro reforço do Rubro-Negro para a sequência da temporada
Lutas
José Aldo volta à ação e encara Marlon Vera em luta de grappling no Equador
Aos 39 anos, José Aldo retoma as competições após aposentadoria do MMA e reencontra adversário que já derrotou no octógono
Vasco
Lucas Piton aproveita chances e acirra disputa por posição no Vasco
Lateral-esquerdo teve bom desempenho e ganhou moral com o técnico Pedro Emanuel ao substituir Cuiabano, que vinha sendo o titular no setor
Esporte
Clube paulista aprova SAF que terá Ronaldo e Roberto Carlos
Proposta para comprar a Inter de Limeira é liderada pelo gestor esportivo Enrico Ambrogini, que conta com a parceria dos ex-jogadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.