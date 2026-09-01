Joaquín Freitas é titular do River Plate - AFP

Joaquín Freitas é titular do River PlateAFP

Publicado 01/09/2026 09:18

Joaquín Freitas



O que talvez ainda não esteja sendo percebido é que o Flamengo começa a desenhar uma nova mentalidade. Uma mentalidade que olha para a América do Sul não apenas como território de passagem, mas como um grande celeiro de talentos a ser descoberto antes que os olhos cobiçosos da Europa alcancem esses jogadores.

Há movimentos no futebol que chegam fazendo barulho. Outros, porém, caminham na ponta dos pés, quase invisíveis, até que o tempo se encarregue de revelar sua verdadeira dimensão. A chegada deao Flamengo parece pertencer a essa segunda categoria.O que talvez ainda não esteja sendo percebido é que o Flamengo começa a desenhar uma nova mentalidade. Uma mentalidade que olha para a América do Sul não apenas como território de passagem, mas como um grande celeiro de talentos a ser descoberto antes que os olhos cobiçosos da Europa alcancem esses jogadores.

Freitas representa justamente essa mudança de pensamento. O Flamengo descobriu o jovem talento antes que qualquer gigante europeu viesse buscá-lo. É como se o clube tivesse chegado à estação antes do trem dos grandes clubes do Velho Continente. E, no futebol moderno, chegar primeiro pode significar muito mais do que uma simples contratação: pode significar construir uma vantagem.



Durante décadas, Real Madrid, Barcelona e outros gigantes europeus acostumaram-se a olhar para a América do Sul como quem contempla uma mina de ouro. Os talentos surgiam, brilhavam e, cedo ou tarde, atravessavam o oceano. Agora, porém, o Flamengo começa a ensaiar outro movimento: observar antes, apostar antes e contratar antes.



Não se trata apenas de trazer um jogador jovem. Trata-se de estabelecer uma filosofia.



Se essa política continuar, o Flamengo poderá transformar-se em uma espécie de ponte invertida: em vez de perder imediatamente suas maiores promessas para a Europa, poderá ser o clube que identifica essas joias ainda no estado bruto, lapida-as e lhes oferece um palco de grandeza dentro da própria América do Sul.



E há algo de profundamente simbólico nisso. O Flamengo, que durante tanto tempo disputou jogadores com os grandes clubes brasileiros, começa a olhar para uma fronteira muito maior. A fronteira do mercado sul-americano.



Real Madrid e Barcelona talvez ainda não tenham percebido, mas o mapa da disputa pode estar mudando. Os gigantes europeus continuam sendo gigantes. Mas, se o Flamengo insistir nesse caminho, terão diante de si um novo adversário na corrida pelos jovens talentos sul-americanos.



Um adversário vestido de vermelho e preto, que aprendeu que, no futebol, quem chega primeiro muitas vezes não precisa correr atrás.