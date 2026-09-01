Joaquín Freitas é titular do River PlateAFP

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Fabrício Lopes
Há movimentos no futebol que chegam fazendo barulho. Outros, porém, caminham na ponta dos pés, quase invisíveis, até que o tempo se encarregue de revelar sua verdadeira dimensão. A chegada de Joaquín Freitas ao Flamengo parece pertencer a essa segunda categoria.

O que talvez ainda não esteja sendo percebido é que o Flamengo começa a desenhar uma nova mentalidade. Uma mentalidade que olha para a América do Sul não apenas como território de passagem, mas como um grande celeiro de talentos a ser descoberto antes que os olhos cobiçosos da Europa alcancem esses jogadores.
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Freitas representa justamente essa mudança de pensamento. O Flamengo descobriu o jovem talento antes que qualquer gigante europeu viesse buscá-lo. É como se o clube tivesse chegado à estação antes do trem dos grandes clubes do Velho Continente. E, no futebol moderno, chegar primeiro pode significar muito mais do que uma simples contratação: pode significar construir uma vantagem.

Durante décadas, Real Madrid, Barcelona e outros gigantes europeus acostumaram-se a olhar para a América do Sul como quem contempla uma mina de ouro. Os talentos surgiam, brilhavam e, cedo ou tarde, atravessavam o oceano. Agora, porém, o Flamengo começa a ensaiar outro movimento: observar antes, apostar antes e contratar antes.
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Não se trata apenas de trazer um jogador jovem. Trata-se de estabelecer uma filosofia.

Se essa política continuar, o Flamengo poderá transformar-se em uma espécie de ponte invertida: em vez de perder imediatamente suas maiores promessas para a Europa, poderá ser o clube que identifica essas joias ainda no estado bruto, lapida-as e lhes oferece um palco de grandeza dentro da própria América do Sul.

E há algo de profundamente simbólico nisso. O Flamengo, que durante tanto tempo disputou jogadores com os grandes clubes brasileiros, começa a olhar para uma fronteira muito maior. A fronteira do mercado sul-americano.

Real Madrid e Barcelona talvez ainda não tenham percebido, mas o mapa da disputa pode estar mudando. Os gigantes europeus continuam sendo gigantes. Mas, se o Flamengo insistir nesse caminho, terão diante de si um novo adversário na corrida pelos jovens talentos sul-americanos.

Um adversário vestido de vermelho e preto, que aprendeu que, no futebol, quem chega primeiro muitas vezes não precisa correr atrás.