Marlon Vera e José Aldo se enfrentarão em luta de grappling(Foto: Reprodução)

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José Aldo está prestes a escrever um novo capítulo em sua carreira nos esportes de combate. Afastado do MMA profissional desde maio de 2025, quando anunciou sua aposentadoria após ser derrotado por Aiemann Zahabi no UFC 315, o ex-campeão peso-pena do Ultimate voltará a competir, mas em uma modalidade diferente. No dia 4 de outubro, no Equador, o brasileiro medirá forças com Marlon Vera em uma luta de grappling promovida pelo evento Hype Fighting Championship.

A escolha da modalidade representa uma espécie de retorno às origens para o manauara. Embora tenha construído sua fama mundial principalmente através da trocação, José Aldo possui formação no Jiu-Jitsu e é faixa-preta da arte suave. Agora, diante de "Chito", o brasileiro terá a oportunidade de colocar seu jogo de chão novamente à prova em um confronto que também marca sua primeira competição desde que decidiu encerrar a trajetória profissional no MMA.
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O adversário, por sinal, é um velho conhecido do "Rei do Rio". Os dois já dividiram o octógono em dezembro de 2020, quando Aldo saiu vencedor por decisão unânime. A derrota, no entanto, serviu como ponto de transformação para Vera, que emendou quatro vitórias nas apresentações seguintes e posteriormente chegou a disputar o cinturão interino dos pesos-galos do UFC.

Aldo voltará a competir com frequência?

O retorno inesperado de José Aldo naturalmente levanta questionamentos sobre seus planos para o futuro. O brasileiro passou mais de um ano longe das competições após anunciar a aposentadoria e, agora, decidiu aceitar um desafio fora do MMA. A apresentação contra Marlon Vera pode, portanto, ser apenas uma participação isolada ou representar o início de uma nova fase nos tatames.

Aos 39 anos - e prestes a completar 40, no dia 9 de setembro -, Aldo segue como uma das figuras mais importantes da história do MMA brasileiro. O manauara terminou sua trajetória profissional com 32 vitórias e dez derrotas e construiu um dos maiores legados da modalidade ao conquistar os cinturões peso-pena do WEC e do UFC. Em 2023, ainda durante sua primeira aposentadoria, foi oficialmente introduzido ao Hall da Fama do Ultimate.