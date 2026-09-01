Marlon Vera e José Aldo se enfrentarão em luta de grappling(Foto: Reprodução)
A escolha da modalidade representa uma espécie de retorno às origens para o manauara. Embora tenha construído sua fama mundial principalmente através da trocação, José Aldo possui formação no Jiu-Jitsu e é faixa-preta da arte suave. Agora, diante de "Chito", o brasileiro terá a oportunidade de colocar seu jogo de chão novamente à prova em um confronto que também marca sua primeira competição desde que decidiu encerrar a trajetória profissional no MMA.
O adversário, por sinal, é um velho conhecido do "Rei do Rio". Os dois já dividiram o octógono em dezembro de 2020, quando Aldo saiu vencedor por decisão unânime. A derrota, no entanto, serviu como ponto de transformação para Vera, que emendou quatro vitórias nas apresentações seguintes e posteriormente chegou a disputar o cinturão interino dos pesos-galos do UFC.
Aldo voltará a competir com frequência?
O retorno inesperado de José Aldo naturalmente levanta questionamentos sobre seus planos para o futuro. O brasileiro passou mais de um ano longe das competições após anunciar a aposentadoria e, agora, decidiu aceitar um desafio fora do MMA. A apresentação contra Marlon Vera pode, portanto, ser apenas uma participação isolada ou representar o início de uma nova fase nos tatames.
Aos 39 anos - e prestes a completar 40, no dia 9 de setembro -, Aldo segue como uma das figuras mais importantes da história do MMA brasileiro. O manauara terminou sua trajetória profissional com 32 vitórias e dez derrotas e construiu um dos maiores legados da modalidade ao conquistar os cinturões peso-pena do WEC e do UFC. Em 2023, ainda durante sua primeira aposentadoria, foi oficialmente introduzido ao Hall da Fama do Ultimate.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.