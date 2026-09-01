Marlon Vera e José Aldo se enfrentarão em luta de grappling - (Foto: Reprodução)

Marlon Vera e José Aldo se enfrentarão em luta de grappling(Foto: Reprodução)

Publicado 01/09/2026 09:00

José Aldo está prestes a escrever um novo capítulo em sua carreira nos esportes de combate. Afastado do MMA profissional desde maio de 2025, quando anunciou sua aposentadoria após ser derrotado por Aiemann Zahabi no UFC 315, o ex-campeão peso-pena do Ultimate voltará a competir, mas em uma modalidade diferente. No dia 4 de outubro, no Equador, o brasileiro medirá forças com Marlon Vera em uma luta de grappling promovida pelo evento Hype Fighting Championship.



A escolha da modalidade representa uma espécie de retorno às origens para o manauara. Embora tenha construído sua fama mundial principalmente através da trocação, José Aldo possui formação no Jiu-Jitsu e é faixa-preta da arte suave. Agora, diante de "Chito", o brasileiro terá a oportunidade de colocar seu jogo de chão novamente à prova em um confronto que também marca sua primeira competição desde que decidiu encerrar a trajetória profissional no MMA.