O atleta da Cerrado MMA, em Brasília, é faixa-marrom e ocupa o topo do ranking mundial No-Gi - (Foto: Reprodução)

O atleta da Cerrado MMA, em Brasília, é faixa-marrom e ocupa o topo do ranking mundial No-Gi(Foto: Reprodução)

Publicado 31/08/2026 11:00 | Atualizado 31/08/2026 17:22

Daniel Camuna começou no Jiu-Jitsu relativamente tarde se comparado a muitos atletas de alto rendimento. Ele tinha 17 anos quando pisou no tatame pela primeira vez, pouco depois de perder o pai.



O período difícil acabou mudando o rumo de sua vida. O esporte se tornou uma ferramenta para lidar com o luto e, em pouco tempo, também passou a representar um novo projeto pessoal e profissional.



Com apenas um mês de treino, Daniel Camuna entrou em sua primeira competição. A sensação de se colocar à prova no tatame foi suficiente para definir o caminho que queria seguir: "Foi quando descobri que era isso que eu queria para a minha vida", relembrou.



A evolução aconteceu de forma acelerada. Hoje, aos 22 anos, o atleta da Cerrado MMA, em Brasília, é faixa-marrom e ocupa o topo do ranking mundial No-Gi entre os pesos-galos de sua graduação.



A dedicação exclusiva ao grappling sem kimono começou ainda na faixa-roxa. Daniel passou a concentrar toda a preparação no No-Gi e, em 2024, viu a carreira profissional ganhar força depois de competir na seletiva e no ADCC Open de São Paulo.