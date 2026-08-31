LFA vai estrear em Minas Gerais com grande card e expectativa de boas lutas - (Foto: Divulgação)

LFA vai estrear em Minas Gerais com grande card e expectativa de boas lutas (Foto: Divulgação)

Publicado 31/08/2026 14:00 | Atualizado 31/08/2026 16:32

O LFA anunciou o card completo de sua estreia em Minas Gerais, marcada para 11 de setembro, no Mineirinho, em Belo Horizonte. A edição, apresentada pelo Monster Energy, terá 15 lutas, dez atletas mineiros e será liderada pelo confronto entre Rafael Pereira e Vinicius Pires pelo cinturão mundial vago dos pesos-galos.



A presença local se espalha por diferentes posições do evento. Seis atletas que vivem em Belo Horizonte foram escalados. Carlos Soares enfrenta o paraguaio Gustavo Pintos na segunda luta mais importante da noite, pela divisão dos penas, e Gustavo Rocha encara Felipe Rosa pelos médios.