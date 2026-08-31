LFA vai estrear em Minas Gerais com grande card e expectativa de boas lutas (Foto: Divulgação)
A presença local se espalha por diferentes posições do evento. Seis atletas que vivem em Belo Horizonte foram escalados. Carlos Soares enfrenta o paraguaio Gustavo Pintos na segunda luta mais importante da noite, pela divisão dos penas, e Gustavo Rocha encara Felipe Rosa pelos médios.
Nas preliminares, Emerson Richard mede forças com Salomão Albuquerque pelos meio-médios, enquanto Adam Santos e João Vitor Pereira fazem um duelo entre atletas da capital pelos galos. Laryssa Leila completa o grupo diante de Fernanda Atômica, pela divisão dos palhas.
Outros quatro mineiros escalados atualmente vivem fora de Belo Horizonte. Rafael Pereira treina em Curitiba, Neemias Santana em Montes Claros, Lucas Hodak em Uberlândia e Thalyta Silva em São Paulo. Neemias enfrenta Marcos Silva pelos médios, Thalyta encara Mônica Fontes pelos galos e Hodak luta contra Lucas Silva pelos meio-médios.
A escolha de tantos nomes ligados ao estado amplia a exposição do MMA mineiro em uma organização que atua como liga de desenvolvimento e serve de caminho para atletas chegarem ao UFC. Para Rafael Feijão, vice-presidente do LFA na América do Sul, a recepção encontrada em Belo Horizonte e o nível dos lutadores locais aumentam a expectativa para a edição.
“Desde que anunciamos a chegada do LFA, Belo Horizonte nos recebeu com a hospitalidade que é uma marca de Minas Gerais. O estado tem um MMA de alto nível, com muitos atletas preparados e uma história importante nos esportes de combate. Poder realizar esse evento no Mineirinho, um ginásio tão tradicional, aumenta ainda mais a nossa expectativa. Estamos trabalhando para fazer uma das maiores edições do LFA já realizadas no Brasil e proporcionar uma grande noite para o público mineiro”, afirmou Feijão.
Na luta principal, Rafael Pereira chega com uma sequência de cinco vitórias no LFA e sem perder desde 2018. Natural de Sete Lagoas, o peso-galo soma 15 triunfos e quatro derrotas na carreira. Vinicius Pires tem 12 vitórias, duas derrotas e um no contest e fará sua segunda tentativa de conquistar o título da organização.
Pires disputou o cinturão em novembro do ano passado, quando foi superado por decisão unânime pelo cazaque Artem Belakh. O título voltou a ficar disponível depois que Belakh abriu mão do posto para participar da temporada de 2026 do The Ultimate Fighter.
O restante do card principal terá Marina Monteiro contra Raiane Vinuto, pela divisão dos palhas, e Julio Assunção diante de Eduardo Dutra, pelos penas. As preliminares também incluem Igor Taylon contra Giovanni Garcia, Marcos Santos Silva diante de Victor Santos, Fabio Perpétua contra Breno Yuri e Jackson Soares diante de Nicolas Santos.
Os portões serão abertos às 16h30 e as preliminares começam às 17h. O card principal está previsto para as 21h, com transmissão da ESPN 4, enquanto parte das primeiras lutas será exibida pelo LFA Fight Network, no YouTube. A arquibancada terá entrada gratuita mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível por pessoa na bilheteria. Garanta sua entrada em https://www.sympla.com.br/evento/lfa-241/3542052. O acesso estará sujeito à lotação do Mineirinho.
Card completo:
LFA 241
Ginásio do Mineirinho, Belo Horizonte (MG)
11 de setembro de 2026
Card principal
61 kg: Rafael Pereira x Vinicius Pires - Cinturão Mundial
66 kg: Gustavo Pintos x Carlos Soares
84 kg: Marcos Silva x Neemias Santana
84 kg: Felipe Rosa x Gustavo Rocha
52 kg: Marina Monteiro x Raiane Vinuto
66 kg: Julio Assunção x Eduardo Dutra
Card preliminar
61 kg: Igor Taylon x Giovanni Garcia
61 kg: Mônica Fontes x Thalyta Silva
70 kg: Marcos Santos Silva x Victor Santos
77 kg: Salomão Albuquerque x Emerson Richard
61 kg: Fabio Perpetua x Breno Yuri
77 kg: Lucas Hodak x Lucas Silva
61 kg: Adam Santos x João Vitor Pereira
93 kg: Jackson Soares x Nicolas Santos
52 kg: Fernanda Atômica x Laryssa Leila
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