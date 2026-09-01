Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos são amigos de longa data - Reprodução / Instagram @oficialrc3

Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos são amigos de longa dataReprodução / Instagram @oficialrc3

Publicado 01/09/2026 08:18

A Inter de Limeira anunciou a aprovação da constituição da SAF do time paulista , decisão que foi divulgada em comunicado nas redes sociais, na noite de segunda-feira (31). A proposta liderada pelo gestor esportivo Enrico Ambrogini conta com a parceria dos ex-jogadores Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos.

"A Internacional chega a este momento levando consigo mais de um século de história, uma identidade construída por gerações e o compromisso permanente com sua torcida. A partir de hoje, começa um novo capítulo", escreveu a equipe.

Ligado a Ronaldo, Enrico foi diretor de operações do Cruzeiro na gestão do ex-atacante em Belo Horizonte. Ele também trabalhou no Valladolid, da Espanha, sob a sua orientação. No clube do interior paulista, o gestor já atuou como CEO entre 2019 e 2021

Em julho, Roberto Carlos já havia confirmado a participação de Ronaldo no negócio em entrevista ao Canal 'WAMO'. "Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe. Ou seja, vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes", contou o ex-lateral.

De acordo com a Inter, o processo da entrada da SAF começou em 2023, com a criação "da Comissão SAF da Internacional". Já a atual proposta foi apresentada no final de 2025, com o seguimento das negociações sendo acertado em março deste ano.

Os 54 conselheiros presentes na Assembleia Geral Extraordinária foram os responsáveis por aprovar a decisão. A operação corresponde a aquisição de 80% das ações do time de Limeira, com 20% permanecendo na posse da equipe.

Fundada em 5 de outubro de 1913, a Internacional de Limeira soma o título do Campeonato Brasileiro - Série B (1988), o Torneio Paralelo (equivalente a um módulo do Brasileiro - 1986), o Campeonato Paulista (1986), três campeonatos paulistas da Série A-2 (1978, 1996 e 2004) e um Campeonato Paulista - Série A-3 (1966).