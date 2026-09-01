Enzo Fernández é reforço do Manchester City - Divulgação / X @ManCity

Enzo Fernández é reforço do Manchester CityDivulgação / X @ManCity

Publicado 01/09/2026 20:38 | Atualizado 01/09/2026 21:29

Inglaterra - O Manchester City oficializou, na noite desta terça-feira (1º), a contratação de Enzo Fernández , que estava no Chelsea. O vínculo do argentino com os Citizens vai até o meio de 2031.

"O Manchester City é o clube de maior sucesso na Inglaterra nos últimos tempos. Todo jogador quer fazer parte de um clube como este porque todos sabem o quão bem administrado o City é. Não poderia estar mais feliz por estar aqui e estou pronto para o desafio de ajudar o City a continuar conquistando troféus. Este é um clube construído para o sucesso", disse Enzo, de 25 anos, à equipe de comunicação do clube.

Welcome to Manchester City, Enzo pic.twitter.com/SPyjyAKl9O — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

As partes não divulgaram o valor do negócio. No entanto, segundo a 'BBC', o Manchester City acertou pagar 125 milhões de libras (R$ 871,8 milhões na cotação atual) ao Chelsea.



O clube londrino anunciou a saída do atleta e se despediu: "Contratado junto ao Benfica em janeiro de 2022, o internacional argentino fez 170 jogos durante sua passagem por Stamford Bridge e marcou 31 gols. O jogador de 25 anos conquistou a Liga Conferência da UEFA e levantou a taça do Mundial de Clubes da FIFA durante seus três anos e meio como jogador do Chelsea. Agradecemos a Enzo por seus esforços durante todo o tempo em que esteve no Chelsea".

Enzo Fernández foi peça importante para a Argentina na conquista da Copa do Mundo de 2022. Ele também esteve com a Albiceleste na campanha do vice no Mundial de 2026. Pela seleção, o volante também sagrou-se campeão da Copa América de 2024.