Enzo Fernández mudará de equipe na Inglaterra - AFP

Enzo Fernández mudará de equipe na InglaterraAFP

Publicado 01/09/2026 13:30

A operação será no valor de 125 milhões de libras (algo em torno de R$ 875 milhões). O valor convertido para euros coloca a transferência entre as cinco maiores da história, atrás somente de Neymar (do Barcelona para o PSG), Kylian Mbappé (do Monaco para o PSG), Alexander Isak (do Newcastle para o Liverpool) e Ousmane Dembélé (do Borussia Dortmund para o Barcelona).

A investida faz parte da reformulação do meio-campo promovida pelo City após a saída de Rodri ao Barcelona. O Manchester City já havia contratado Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi, ambos foram reforços para a próxima temporada.

Revelado pelo River Plate, Enzo Fernández, de 25 anos, passou pelo Defensa y Justicia e chegou ao futebol europeu em 2022 para jogar no Benfica. Na temporada seguinte foi vendido para o Chelsea. Ele tem como maior momento no futebol o título da Copa do Mundo de 2022 pela seleção argentina.