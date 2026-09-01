Gabriel Jesus é o nono brasileiro a assumir a camisa 9 no clube - Divulgação

Gabriel Jesus é o nono brasileiro a assumir a camisa 9 no clube Divulgação

Publicado 01/09/2026 10:33

assinou contrato por três temporadas e terá sua primeira experiência no futebol espanhol, aos 29 anos. Gabriel Jesus é oficialmente jogador do Barcelona , que anunciou a contratação nesta terça-feira (1). Elee terá sua primeira experiência no futebol espanhol, aos 29 anos.

"Aceitei uma redução salarial significativa. É um sonho. Muitas lendas brasileiras jogaram aqui, e todas elas têm sua importância para este grande clube. Já disse isso muitas vezes: eu matava aula para assistir a Ronaldinho e Deco jogarem na Liga dos Campeões. Principalmente o Ronaldinho, que foi um dos maiores brasileiros da história", disse o Gabriel Jesus.

A transferência encerra a passagem do jogador pelo Arsenal, onde chegou em 2022 e ainda tinha contrato até junho de 2027. O acordo entre os clubes foi fechado por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), com possibilidade de acréscimo no valor por metas estabelecidas.



Opção após saídas no Barcelona e contratação frustrada



A contratação atende a uma necessidade do Barcelona no setor ofensivo após não conseguir a contratação de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Em relação à temporada passada, saíram Lewandowski e, mais recentemente, Ferrán Torres.



"Para mim, Gabriel Jesus é um atacante top, estou muito contente que ele esteja aqui. Ele pode nos dar muitas coisas", afirmou o treinador depois da vitória por 5 a 2 sobre o Rayo Vallecano na segunda-feira (31), com o brasileiro assistindo de um camarote.



Quarto clube de Gabriel Jesus



A mudança de Gabriel Jesus para o Barcelona ganhou força nos últimos dias, já que ele perdeu espaço no Arsenal. Antes, disputou cinco temporadas e meia pelo Manchester City, que o comprou em 2017 junto ao Palmeiras, clube que o revelou.





