Patrick de Paula é reforço do Sport - Paulo Paiva / Sport Club do Recife

Patrick de Paula é reforço do SportPaulo Paiva / Sport Club do Recife

Publicado 01/09/2026 23:30

Pernambuco - Apresentado como reforço do Sport, Patrick de Paula quer afastar a desconfiança. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (1º), o volante ex-Botafogo chamou a atenção a personalidade que tem e ressaltou a convicção no trabalho que vai fazer no Leão da Ilha.

"Quando o meu nome é falado no futebol, sempre tem um burburinho, uma desconfiança, mas eu sei muito bem da pessoa que eu sou, da personalidade que eu tenho. Sei do meu potencial e do meu caráter. Os de fora podem falar o que quiserem. Estou convicto do que vim fazer aqui, do trabalho que vim demonstrar".

Patrick foi um dos primeiros reforços da era SAF no Botafogo, mas não conseguiu se firmar. Em fevereiro de 2023 , ele sofreu lesões no joelho esquerdo. No mês seguinte, o Glorioso anunciou que ele foi submetido "a uma complexa cirurgia" no local.

O volante só voltou a atuar em 2024. Patrick ainda somou passagens de empréstimo por Criciúma, Estoril (POR) e Remo. Em julho deste ano, o contrato do atleta com o Botafogo foi encerrado.

"Sempre tenho o exemplo da lesão que tive no joelho. Passei por diversas coisas e quando era pequeno também, antes de jogar futebol. Estou muito bem preparado psicologicamente e me preparando ainda mais fisicamente para poder estar jogando futebol".

"Pode falar o que quiser, nunca vai entrar na minha cabeça. Eu sou muito forte mentalmente. Ninguém está preparado pelo que posso viver aqui, ninguém está preparado pelo que vou viver aqui. Não vim à toa. Os mesmos que falam vão elogiar".