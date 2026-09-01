Patrick de Paula é reforço do SportPaulo Paiva / Sport Club do Recife
Patrick de Paula chega a novo clube e busca afastar desconfiança
Ex-Botafogo mostrou convicção no trabalho que vai fazer no Sport; ele ainda destacou que está 'muito bem preparado psicologicamente'
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