Leonardo Ceschini esfaqueou mulher, Érica, na frente dos filhos do casalReprodução / Redes sociais
O crime aconteceu em janeiro de 2021, após uma discussão por causa da vitória do Palmeiras, na final da Copa Libertadores da América, contra o Santos. De acordo com a acusação, Ceschini golpeou o tórax, as costas e a perna da mulher. O crime ocorreu na presença dos filhos do casal.
O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do crime, bem como as qualificadoras do meio cruel e do feminicídio. Também reconheceu a causa de aumento de pena pelo homicídio ter ocorrido na presença física dos filhos da vítima.
O juiz Antonio Carlos Pontes de Souza, que presidiu o julgamento, considerou que o reconhecimento das duas qualificadoras e da causa de aumento de pena pelos jurados tiveram maior peso diante da confissão espontânea do réu e da causa de diminuição do privilégio.
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