Leonardo Ceschini esfaqueou mulher, Érica, na frente dos filhos do casalReprodução / Redes sociais

E
Estadão Conteúdo
O empresário Leonardo Souza Ceschini foi condenado pelo Tribunal do Júri, na noite desta segunda-feira (31), a 13 anos e 24 dias de reclusão pelo feminicídio da mulher. Érica Fernandes Alves Ceschini foi morta a facadas pelo marido depois de uma briga sobre futebol.

O crime aconteceu em janeiro de 2021, após uma discussão por causa da vitória do Palmeiras, na final da Copa Libertadores da América, contra o Santos. De acordo com a acusação, Ceschini golpeou o tórax, as costas e a perna da mulher. O crime ocorreu na presença dos filhos do casal.

O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade do crime, bem como as qualificadoras do meio cruel e do feminicídio. Também reconheceu a causa de aumento de pena pelo homicídio ter ocorrido na presença física dos filhos da vítima.

O juiz Antonio Carlos Pontes de Souza, que presidiu o julgamento, considerou que o reconhecimento das duas qualificadoras e da causa de aumento de pena pelos jurados tiveram maior peso diante da confissão espontânea do réu e da causa de diminuição do privilégio.
A reportagem busca contato com a defesa de Leonardo Souza Ceschini. O espaço está aberto para manifestações.