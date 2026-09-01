Filipe Luís em ação no duelo entre Monaco e Olympique de Marseille, pela Ligue 1 - Valery Hache / AFP

Filipe Luís em ação no duelo entre Monaco e Olympique de Marseille, pela Ligue 1Valery Hache / AFP

Publicado 01/09/2026 13:05

Rio - Após uma trajetória de sucesso no Flamengo , Filipe Luís começou com tudo na Europa. O Monaco, comandado pelo técnico brasileiro, tem o melhor aproveitamento entre todos os times nas cinco principais ligas da Europa e vem surpreendendo os rivais.

Na temporada 2026/27, o Monaco venceu todos os quatro jogos disputados e tem 100% de aproveitamento. O time comandado por Filipe Luís marcou dez gols e sofreu apenas três, com média inferior a um gol sofrido por partida. Além disso, não foi vazado em dois dos quatro jogos.

O Monaco venceu os dois jogos contra o Górnik Zabrze, da Polônia, pela Liga Conferência, e garantiu vaga na próxima fase com uma vitória por 7 a 3 no placar agregado. Já no Campeonato Francês, bateu o Le Havre por 1 a 0 e o Olympique de Marselha por 2 a 0.

Filipe Luís vive a sua primeira experiência como treinador na Europa. O técnico, de 41 anos, começou a carreira no Flamengo em 2024. Nos primeiros meses, conquistou a Copa do Brasil. No ano seguinte, foi campeão do Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão e Libertadores.