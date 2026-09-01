Rüdiger, zagueiro do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou/AFP

Rüdiger, zagueiro do Real MadridPierre-Philippe Marcou/AFP

Publicado 01/09/2026 16:15 | Atualizado 01/09/2026 16:16

Rio - O zagueiro Antonio Rüdiger anunciou nesta terça-feira (1) que decidiu se aposentar da seleção alemã de futebol. O jogador, de 33 anos, optou por encerrar a trajetória de 12 anos vestindo a camisa dos "Die Adler" após a eliminação no mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

"Após muita reflexão, chegou a hora de encerrar minha carreira na seleção e dar lugar à nova geração. Quando vesti a camisa da seleção pela primeira vez, em 2014, jamais imaginei que chegaria a 86 jogos pela seleção", disse o zagueiro que defende o Real Madrid.

Antonio Rüdiger defendeu a seleção alemã entre 2014 e 2026. O zagueiro disputou três Copas do Mundo e conquistou o título da Copa das Confederações de 2017, na Rússia. No período, a Alemanha amargou eliminações dolorosas nos Mundiais e ficou distante de disputar títulos relevantes.

Mesmo com as derrotas dolorosas que nos escaparam nos últimos torneios, este período foi um capítulo extremamente especial para mim, que me marcará para sempre (...) Um novo capítulo começa agora para mim, no qual me dedicarei inteiramente ao meu clube", completou o zagueiro.

Veja o comunicado completo:

"Após muita reflexão, chegou a hora de encerrar minha carreira na seleção e dar lugar à nova geração. Quando vesti a camisa da seleção pela primeira vez, em 2014, jamais imaginei que chegaria a 86 jogos pela seleção.



Mesmo com as derrotas dolorosas que nos escaparam nos últimos torneios, este período foi um capítulo extremamente especial para mim, que me marcará para sempre.



Um enorme agradecimento aos meus companheiros: por cada dividida, pela camaradagem no vestiário e nas acomodações – e, acima de tudo, pelas amizades que durarão muito além do futebol.



A toda a comissão técnica e equipe de apoio: obrigado pela confiança depositada em mim ao longo dos anos e pelo trabalho nos bastidores. Um agradecimento especial a Jogi Löw, Hansi Flick e Julian Nagelsmann, que me acompanharam e influenciaram minha trajetória na DFB. E também ao meu mentor nas categorias de base, Horst Hrubesch.



E, claro, a vocês, torcedores: Obrigado pelo apoio – especialmente pela atmosfera única no nosso Campeonato Europeu de 2024.



Um novo capítulo começa agora para mim, no qual me dedicarei inteiramente ao meu clube.



Obrigado por essa jornada juntos.



Atenciosamente, Toni"