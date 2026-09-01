Julián Álvarez em jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
Julián Álvarez não consegue sair e ficará no Atlético de Madrid
Atacante argentino manifestou desejo de sair e jogar no Barcelona, mas clube da capital espanhola manteve postura irredutível
Empresário admite erro por se envolver em plano polêmico da Fifa
Joshua Kushner comentou pela primeira vez a ideia da entidade de receber investimentos privados: ‘Falhamos em compreender’
Julián Álvarez não consegue sair e ficará no Atlético de Madrid
Atacante argentino manifestou desejo de sair e jogar no Barcelona, mas clube da capital espanhola manteve postura irredutível
Barcelona volta a apostar em atacante brasileiro; relembre outros
Gabriel Jesus se junta a Raphinha no atual elenco do clube catalão, que não se deu bem com última tentativa do futebol do Brasil
City acerta a contratação de campeão do mundo pela Argentina
Jogador, de 25 anos, irá trocar de clube no futebol inglês; operação será de 125 milhões de libras (cerca de R$ 875 milhões)
Monaco de Filipe Luís surpreende rivais em início de temporada
Time do Principado tem o melhor aproveitamento entre as cinco principais ligas da Europa e venceu todos os quatro jogos disputados
Membros de organizada do Botafogo cobram jogadores em protesto no CT
Alvinegro vive situação delicada no Brasileirão com três derrotas seguidas; vantagem para a zona de rebaixamento é de cinco pontos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.