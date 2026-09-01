Julián Álvarez em jogo do Atlético de Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Julián Álvarez em jogo do Atlético de MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 01/09/2026 14:05 | Atualizado 01/09/2026 14:06

Rio - O Atlético de Madrid frustrou os planos de Julián Álvarez. O atacante argentino, de 26 anos, tentou, mas não conseguiu chegar a um acordo pela saída, segundo os jornalistas Matteo Moretto e Gastón Edul. Com isso, o jogador deve permanecer no clube da capital espanhola pelo menos até janeiro de 2027.

Insatisfeito no Atlético de Madrid, Julián Álvarez manifestou o desejo de sair e tinha preferência em jogar pelo Barcelona. Porém, os Colchoneros descartaram negociar com o clube catalão e recusaram uma oferta de 100 milhões de euros (R$ 580 milhões).

Além do Barcelona, o Real Madrid também manifestou interesse em Julián Álvarez e fez uma proposta de 150 milhões de euros (cerca de R$ 855 milhões), que também foi recusada. O Arsenal também tentou e chegou a um acerto com o Atlético de Madrid, mas recebeu a negativa do jogador.

Julián Álvarez tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2030. Contratado em 2024, o atacante argentino soma 107 jogos, 49 gols e 17 assistências. Na última temporada, fez 20 gols e nove assistências em 40 partidas. Recentemente, ele foi vaiado pela torcida no empate com o Villarreal.