Richard Ríos em ação pelo BenficaDivulgação / Benfica

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Marcus Vinicius Balbino
Rio - O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, acertou a contratação de Richard Ríos, revelado pelo Flamengo. O volante colombiano de 26 anos pertence ao Benfica e chega ao clube saudita por empréstimo de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões), sem opção de compra, segundo o jornal português "A Bola".
O atleta chega para reforçar o clube na Copa e no Campeonato Saudita, além da Liga dos Campeões da Ásia de Elite. Sua estreia pode ocorrer já nas próximas rodadas da liga nacional.
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Trajetória do Richard Ríos

Revelado pelo Flamengo, Richard Ríos era considerado uma das grandes promessas do Rubro-Negro. Após ser emprestado ao Mazatlán, do México, o volante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e, sem espaço no elenco, o Flamengo optou por rescindir de maneira amigável com o atleta em 2022.

O colombiano foi para o Guarani, onde se destacou antes de se transferir para o Palmeiras em 2023. No Alviverde, o volante foi um dos pilares do meio-campo e titular absoluto no time de Abel Ferreira. Ao todo, foram 138 jogos, com 11 gols e 10 assistências. Suas boas atuações também levaram o atleta a ser convocado para a Seleção Colombiana.

Richard Ríos despertou o interesse do Benfica, que investiu 27 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões) para contratá-lo em 2025, com vínculo até 2030. Pela equipe, foram 51 jogos, com oito gols e sete assistências.
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza