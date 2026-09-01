Richard Ríos em ação pelo Benfica - Divulgação / Benfica

Richard Ríos em ação pelo BenficaDivulgação / Benfica

Publicado 01/09/2026 17:43

Rio - O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, acertou a contratação de Richard Ríos, revelado pelo Flamengo . O volante colombiano de 26 anos pertence ao Benfica e chega ao clube saudita por empréstimo de 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões), sem opção de compra, segundo o jornal português "A Bola".

O atleta chega para reforçar o clube na Copa e no Campeonato Saudita, além da Liga dos Campeões da Ásia de Elite. Sua estreia pode ocorrer já nas próximas rodadas da liga nacional.

Trajetória do Richard Ríos

Revelado pelo Flamengo, Richard Ríos era considerado uma das grandes promessas do Rubro-Negro. Após ser emprestado ao Mazatlán, do México, o volante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e, sem espaço no elenco, o Flamengo optou por rescindir de maneira amigável com o atleta em 2022.



O colombiano foi para o Guarani, onde se destacou antes de se transferir para o Palmeiras em 2023. No Alviverde, o volante foi um dos pilares do meio-campo e titular absoluto no time de Abel Ferreira. Ao todo, foram 138 jogos, com 11 gols e 10 assistências. Suas boas atuações também levaram o atleta a ser convocado para a Seleção Colombiana.



Richard Ríos despertou o interesse do Benfica, que investiu 27 milhões de euros (cerca de R$ 162 milhões) para contratá-lo em 2025, com vínculo até 2030. Pela equipe, foram 51 jogos, com oito gols e sete assistências.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza