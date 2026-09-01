Anthony Valencia é o novo camisa 14 do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Anthony Valencia é o novo camisa 14 do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 01/09/2026 17:16

Flamengo anunciou nesta terça-feira (1º) a contratação do equatoriano Anthony Valencia , que já havia sido oferecido ao Vasco. O Gigante da Colina, porém, descartou o jovem por não se encaixar no perfil desejado para o ataque, segundo o 'Lance!'.

Este, aliás, não é o primeiro caso de um nome a ser ventilado ao Cruz-Maltino e parar no Flamengo. Abaixo, relembre outros casos:

Jorge Jesus

O treinador português, considerado como ídolo por grande parte da torcida do Flamengo, foi o comandante da equipe entre 2019 e 2020. Antes disso, ele esteve no radar do Vasco.

De acordo com o próprio Jorge Jesus, em entrevista ao Fox Sport em março de 2020, ele admitiu não ter fechado com o Vasco na época por causa de ambição pessoal. Ele tinha o desejo de treinar uma equipe competitiva para disputar títulos, fora da realidade vascaína naquele ano.

"(...) Tinha expectativas esportivas para vir ao Brasil, achava que, sem ofender ninguém, minha equipe tinha que brigar por título. Depois, veio o Flamengo e foi fácil fechar", disse o treinador em entrevista ao Fox Sports, em 2020.

Pelo Flamengo, ele teve 58 partidas, 44 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas, com 81,4% de aproveitamento na beira do campo. Além disso, conquistou: Uma Copa Libertadores (2019); um Campeonato Brasileiro (2019); uma Recopa Sul-Americana (2020); uma Supercopa do Brasil (2020); e um Campeonato Carioca (2020).

Hernane 'Brocador'

Outro exemplo de grande sucesso foi o atacante Hernane Brocador. O Rubro-Negro o contratou em 2012. O jogador começou aquele ano como atleta do Mogi Mirim e foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 16 gols, atrás apenas de Neymar, que marcou 20.

Depois ter conseguido grande destaque no Estadual, o Vasco teve interesse por ele, mas o negócio não aconteceu: "Creio que foi uma informação errada. Passaram ao Vasco que eu não era bom de grupo, não sei quem passou. Disseram que tinha problemas, por isso não deu sequência", relatou o jogador em entrevista para à ESPN Brasil, em 2023

Poucos dias depois, veio o contato do Flamengo, que contratou o jogador.

Pelo Rubro-Negro, atuou em 86 oportunidades, marcou 46 gols e deu quatro assistências. Em sua breve passagem conquistou uma Copa do Brasil (2013), e o Campeonato Carioca (2014), sendo o artilheiro de ambas as competições.

Anthony Valencia



Já a jovem promessa equatoriana chegou a ser oferecida para o rival Cruz-Maltino após a Copa do Mundo. Porém, a diretoria do Vasco entendeu que o atleta de 23 anos não se encaixava no perfil de contratação que é almejado para o ataque.

Contratado por 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões), o jogador disse que não hesitou ao receber a proposta do Mais Querido.

"Quando meu agente disse que o Flamengo me queria, eu não pensei duas vezes e disse sim na mesma hora. O Flamengo é um clube muito grande, que sempre está disputando competições, sempre quer ganhar, e isso é algo que eu gosto", disse Anthony Valencia, em entrevista à 'Flamengo TV'.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges