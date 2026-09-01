Anthony Valencia é o novo camisa 14 do FlamengoDivulgação / Flamengo

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João André Pombo
Flamengo anunciou nesta terça-feira (1º) a contratação do equatoriano Anthony Valencia, que já havia sido oferecido ao Vasco. O Gigante da Colina, porém, descartou o jovem por não se encaixar no perfil desejado para o ataque, segundo o 'Lance!'.
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Este, aliás, não é o primeiro caso de um nome a ser ventilado ao Cruz-Maltino e parar no Flamengo. Abaixo, relembre outros casos:

Jorge Jesus

O treinador português, considerado como ídolo por grande parte da torcida do Flamengo, foi o comandante da equipe entre 2019 e 2020. Antes disso, ele esteve no radar do Vasco.
De acordo com o próprio Jorge Jesus, em entrevista ao Fox Sport em março de 2020, ele admitiu não ter fechado com o Vasco na época por causa de ambição pessoal. Ele tinha o desejo de treinar uma equipe competitiva para disputar títulos, fora da realidade vascaína naquele ano.
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"(...) Tinha expectativas esportivas para vir ao Brasil, achava que, sem ofender ninguém, minha equipe tinha que brigar por título. Depois, veio o Flamengo e foi fácil fechar", disse o treinador em entrevista ao Fox Sports, em 2020.
Pelo Flamengo, ele teve 58 partidas, 44 vitórias, 11 empates e apenas quatro derrotas, com 81,4% de aproveitamento na beira do campo. Além disso, conquistou: Uma Copa Libertadores (2019); um Campeonato Brasileiro (2019); uma Recopa Sul-Americana (2020); uma Supercopa do Brasil (2020); e um Campeonato Carioca (2020).

Hernane 'Brocador'

Outro exemplo de grande sucesso foi o atacante Hernane Brocador. O Rubro-Negro o contratou em 2012. O jogador começou aquele ano como atleta do Mogi Mirim e foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 16 gols, atrás apenas de Neymar, que marcou 20.
Depois ter conseguido grande destaque no Estadual, o Vasco teve interesse por ele, mas o negócio não aconteceu: "Creio que foi uma informação errada. Passaram ao Vasco que eu não era bom de grupo, não sei quem passou. Disseram que tinha problemas, por isso não deu sequência", relatou o jogador em entrevista para à ESPN Brasil, em 2023.
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Poucos dias depois, veio o contato do Flamengo, que contratou o jogador.
Pelo Rubro-Negro, atuou em 86 oportunidades, marcou 46 gols e deu quatro assistências. Em sua breve passagem conquistou uma Copa do Brasil (2013), e o Campeonato Carioca (2014), sendo o artilheiro de ambas as competições.

Anthony Valencia

Já a jovem promessa equatoriana chegou a ser oferecida para o rival Cruz-Maltino após a Copa do Mundo. Porém, a diretoria do Vasco entendeu que o atleta de 23 anos não se encaixava no perfil de contratação que é almejado para o ataque.
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Contratado por 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões), o jogador disse que não hesitou ao receber a proposta do Mais Querido.
"Quando meu agente disse que o Flamengo me queria, eu não pensei duas vezes e disse sim na mesma hora. O Flamengo é um clube muito grande, que sempre está disputando competições, sempre quer ganhar, e isso é algo que eu gosto", disse Anthony Valencia, em entrevista à 'Flamengo TV'.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges