Pulgar é um dos pilares do meio-campo do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Pulgar é um dos pilares do meio-campo do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 02/09/2026 09:18

Flamengo oficializou nesta quarta-feira (2) a renovação do contrato de Erick Pulgar. Ao lado do diretor de futebol José Boto, o volante chileno assinou até dezembro de 2029. Ele mostrou estar satisfeito depois de firmar o novo vínculo com o Rubro-Negro.

“Estou muito feliz. Isso é o que eu e a minha família queríamos. O tempo que eu estive aqui, o tanto que trabalho e a perseverança que tenho me levaram a ser o jogador que sou hoje. E o mais importante é que o carinho da torcida é o maior prêmio que tenho”, celebrou o jogador.

Erick Pulgar chegou ao clube em meados de 2022 e, de lá para cá, tornou-se um dos pilares do meio-campo do Flamengo. Ao todo, fez seis gols e deu nove assistências em 172 jogos. No período, conquistou duas Libertadores (2022 e 2025), um Campeonato Brasileiro (2025), uma Copa do Brasil (2024), uma Supercopa do Brasil (2025) e três Campeonatos Cariocas (2024, 2025 e 2026).

O anúncio do Rubro-Negro



