Pulgar é um dos pilares do meio-campo do FlamengoDivulgação / Flamengo
Flamengo oficializa renovação do contrato de Pulgar
Volante chileno assinou novo vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2029: ‘O carinho da torcida é o maior prêmio que tenho’
Jardim analisa vitória do Flamengo e celebra renovação de Pulgar
Rubro-Negro derrotou o Mirassol e encurtou a distância para o Palmeiras em um ponto; ele também elogiou o técnico do Leão Caipira
Boto critica o Dínamo, mas valoriza volta de Plata: 'Muito bem-vindo'
Dirigente do Flamengo destacou que a situação serve de alerta para outros clubes e agentes; caso está com o departamento jurídico
Entenda as substituições de Evertton Araújo e Pulgar em jogo do Fla
Chileno deixou o campo ainda no primeiro tempo para a entrada do jovem volante, que saiu no intervalo da vitória sobre o Mirassol
Flamengo vence o Mirassol e fica a um ponto de distância do Palmeiras
Rubro-Negro tem 51 e o Alviverde, líder do Brasileirão, soma 52; Carrascal e Paquetá fizeram os gols do triunfo no Maracanã
Reforços do Flamengo são apresentados à torcida no Maracanã
Anthony Valencia e Joaquín Freitas chegaram nesta janela de transferências; os dois foram a campo antes da partida contra o Mirassol
Flamengo encaminha venda de joia da base para clube de Portugal
Sem espaço com o técnico Leonardo Jardim, Guilherme Gomes deixará o clube; jogador tinha contrato renovado até dezembro de 2028
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.