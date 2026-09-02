Pulgar deixou o campo ainda no primeiro tempo - Gilvan de Souza / Flamengo

Pulgar deixou o campo ainda no primeiro tempoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/09/2026 21:56

Rio - Erick Pulgar e Evertton Araújo precisaram ser substituídos na vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (2), pelo Campeonato Brasileiro. O chileno sofreu uma pancada na coxa direita e saiu durante o primeiro tempo. Ele deu lugar justamente ao jovem volante, que saiu no intervalo por causa de um desconforto na coxa esquerda.

Com o resultado, o Flamengo encurtou a distância para o Palmeiras. O Rubro-Negro soma 51 pontos e segue na segunda posição do Brasileirão. Já o Alviverde lidera o campeonato com 52.

Veja o comunicado do Flamengo

ERICK

Jogador sofreu uma pancada na coxa direita e, com dores, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.



EVERTTON ARAUJO

Meia sentiu um desconforto na coxa esquerda e, por isso, foi substituído no intervalo.