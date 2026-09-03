Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/09/2026 00:14

Rio - Leonardo Jardim analisou a vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (2), em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileirão, e elogiou o técnico Rafael Guanaes. Com o resultado, o Rubro-Negro encurtou a distância para o Palmeiras, líder do campeonato, em um ponto.

"Tínhamos um conhecimento grande do adversário porque é o quarto jogo que faço contra o Mirassol, dois no Cruzeiro e dois no Flamengo. Conheço bem o treinador, gosto muito porque tem uma ideia de jogo que eu também acredito, uma equipe 'pressionante', que sobe as linhas e encurta. Sei que temos que ser extremamente competitivos para jogar contra as equipe dele, porque se deixarmos só para circular e tocar a bola, eles vão encurtar as linhas e vão criar alguns problemas".

"Acho que pressionamos bem, chegamos ao 2 a 0 e depois conseguimos muitas vezes, num bloco médio, defender e não deixar criarem grandes situações. Algumas decisões poderiam ser melhores no segundo tempo para construir mais uma ou outra situação de ataque, mas o importante é conquistar os três pontos. Disse aos jogadores que estou aqui há seis meses e ouço falar desse jogo há seis meses. Para as pessoas, o normal era que os três pontos já estivessem conquistados, mas no futebol a realidade é que tínhamos que conquistar dentro de campo".

Durante a coletiva, o português também celebrou a renovação de contrato de Erick Pulgar. Na manhã desta quarta-feira (2), o Rubro-Negro anunciou que o chileno anunciou um novo vínculo válido até 2029.

"O Erick é um jogador que tem mostrado trabalhado. Mais do que eu renovar o jogador, foi o clube. O clube é que é responsável por isso. Penso eu que a renovação foi um acerto entre as duas partes e permitiu que o Pulgar esteja conosco, porque é um jogador importante dentro da estrutura da equipe, pela sua qualidade, pela sua intensidade e pelo seu caráter".