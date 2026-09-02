Mesmo com a pausa do Mundial, Boto não conseguiu fazer contratações para a sequência da temporada - Gilvan de Souza / Flamengo

Mesmo com a pausa do Mundial, Boto não conseguiu fazer contratações para a sequência da temporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/09/2026 23:49

Rio - O diretor técnico de futebol do Flamengo , José Boto, criticou o Dínamo de Moscou pelo caso Plata . Em rápida entrevista aos jornalistas no Maracanã nesta quarta-feira (2), o dirigente destacou que a situação serve de alerta para outros clubes e agentes. Ele também fez questão de valorizar o retorno do equatoriano.

"Ainda não consigo explicar o que os russos fizeram. Só dizemos que o Plata é muito bem-vindo, nós nunca quisemos que ele saísse. Houve uma proposta que era muito vantajosa para o Plata e nós aceitamos mediante algumas condições. Agora eles melaram o negócio. Essa parte está com o nosso departamento jurídico. Mas ele é muito bem-vindo, estamos a espera dele para reforçar ainda mais a equipe, que já é forte"

"(O Dínamo) Só disse que, por vários motivos, não levaria a operação à frente. Essa parte está toda com nosso departamento jurídico. Isto é um abre olhos para os clubes brasileiros também verem com quem fazem negócios e para os agentes que levam os jogadores para esse tipo de clubes".

Em nota divulgada na última terça-feira (1º), o Flamengo anunciou que foi informado pelo Dínamo que Plata "não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa". A negociação, então, não foi completada.

No mesmo dia , o Rubro-Negro informou que não vai medir esforços "para buscar as reparações cabíveis diante do descaso e da desvalorização impostos ao clube e ao seu atleta". O Fla ainda falou em amadorismo e irresponsabilidade.