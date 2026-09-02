Carrascal comemora gol pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal comemora gol pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/09/2026 18:01 | Atualizado 02/09/2026 18:02

Rio - Mesmo abaixo da meta de vendas estipulada para esta janela , o Flamengo se recusou a negociar o colombiano Jorge Carrascal com o Krasnodar, da Rússia. A equipe ofereceu 7 milhões de euros (R$ 41 milhões) pelo meia, valor que o Rubro-Negro considerou "ridículo", segundo a jornalista Raisa Simplício.

A apuração diz que além de se irritar com as cifras da proposta apresentada, o Mais Querido ainda fez questão de não dar margem para qualquer abertura de conversas com o clube russo.

Carrascal foi comprado pelo Flamengo por cerca de 12 milhões de euros (R$ 70 milhões), em julho de 2025. O jogador veio do Dínamo Moscou, também da Rússia, equipe que inclusive foi a responsável por "devolver" Gonzalo Plata após reprovação nos exames médicos

Aos 28 anos, o meia colombiano acumula oito gols e 13 assistências em 59 jogos pelo clube carioca. Além disso, foi importante na reta final das conquistas da Libertadores e do Brasileirão do ano passado.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti