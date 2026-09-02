Carrascal comemora gol pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo recusa oferta de clube russo por Carrascal
Krasnodar ofereceu valor considerado 'ridículo' pelo Rubro-Negro, que não só rejeitou a investida, como também não abriu negociações
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Anthony Valencia e Joaquín Freitas são regularizados no BID da CBF
Reforços do Flamengo não foram registrados a tempo da partida contra o Mirassol, mas podem estrear contra o Remo no domingo (6)
Gabigol revela desejo de voltar ao Flamengo: 'Mexe comigo'
Atacante também revelou detalhes sobre a renovação frustrada em 2024 disse que chegou a produzir material para anunciar o novo vínculo
Flamengo diz que Vasco e Palmeiras danificaram gramado do Maracanã
Rubro-Negro se manifestou através de petição enviada à Justiça do Rio citando uma partida entre os clubes no estádio, em abril de 2023
Retorno de Plata cria problema para o Flamengo com estrangeiros
Rubro-Negro foi pego de surpresa com devolução do atacante equatoriano e agora tem excesso de jogadores de outros países no elenco
Flamengo não deve atingir meta após desistência do Dínamo por Plata
Rubro-Negro planejava receber R$ 250 milhões em vendas de jogadores, mas permanência de Gonzalo Plata deixa clube distante do objetivo
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