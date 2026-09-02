Gonzalo Plata foi vendido pelo Flamengo, mas Dínamo de Moscou não finalizou a negociaçãoGilvan de Souza/Flamengo
Retorno de Plata cria problema para o Flamengo com estrangeiros
Rubro-Negro foi pego de surpresa com devolução do atacante equatoriano e agora tem excesso de jogadores de outros países no elenco
Flamengo vence o Mirassol e fica a um ponto de distância do Palmeiras
Rubro-Negro tem 51 e o Alviverde, líder do Brasileirão, soma 52; Carrascal e Paquetá fizeram os gols do triunfo no Maracanã
Reforços do Flamengo são apresentados à torcida no Maracanã
Anthony Valencia e Joaquín Freitas chegaram nesta janela de transferências; os dois foram a campo antes da partida contra o Mirassol
Flamengo encaminha venda de joia da base para clube de Portugal
Sem espaço com o técnico Leonardo Jardim, Guilherme Gomes deixará o clube; jogador tinha contrato renovado até dezembro de 2028
Torcedores do Flamengo se dividem sobre possível volta de Éverton Ribeiro
Meia de 37 anos tem contrato com o Bahia até o final da temporada, tem o futuro indefinido e já pode assinar pré-contrato com outro clube
Flamengo confirma saída de Wallace Yan para o Red Bull Bragantino
O Massa Bruta anunciou a contratação do atacante de 21 anos; o vínculo do novo reforço com o clube vai até agosto de 2031
Flamengo recusa oferta de clube russo por Carrascal
Krasnodar ofereceu valor considerado 'ridículo' pelo Rubro-Negro, que não só rejeitou a investida, como também não abriu negociações
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