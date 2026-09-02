Gonzalo Plata foi vendido pelo Flamengo, mas Dínamo de Moscou não finalizou a negociaçãoGilvan de Souza/Flamengo

Mais artigos de Hugo Perruso
Hugo Perruso
O Flamengo contratou Anthony Valencia e Joaquín Freitas, mas não contava com o retorno de Gonzalo Plata, devolvido pelo Dínamo de Moscou. Com a inesperada decisão dos russos, o técnico Leonardo Jardim agora terá um problema a resolver, que é o limite de estrangeiros que podem ser relacionados.
Leia mais: Fla defende Plata, buscará reparações e detona o Dínamo: 'Amadorismo'
O atacante equatoriano passa a ser o décimo jogador de fora do Brasil, sendo que o limite são nove. Ou seja, um deles não poderá entrar na relação dos jogos caso todos estejam à disposição.
Alguns dos estrangeiros são titulares absolutos, como Arrascaeta, Rossi e Pulgar. Outros são de confiança e jogam constantemente, casos de Varela, Carrascal e o próprio Plata, que agora terá a concorrência direta de Valencia.
Leia mais: Dínamo de Moscou explica reprovações de Plata e Matheus Martins

Quem deve ficar fora no Flamengo

Com isso, na teoria, restam três nomes para duas vagas. A tendência é que o recém-chegado Joaquín Freitas preencha uma delas, caso não sofra com a adaptação e a pouca experiência. E assim, Nico de La Cruz e Saúl, que sofrem com problemas físicos e são pouco aproveitados, são os mais cotados para ficarem fora da lista, caso todos estejam à disposição.
Leia mais: Flamengo oficializa renovação do contrato de Pulgar
O espanhol tem apenas nove partidas na temporada e não jogou após a parada para a Copa do Mundo. Já o uruguaio entrou em campo apenas uma vez desde que voltou da seleção uruguaia, e jogou cerca de 10 minutos.