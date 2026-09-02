Carrascal anotou o primeiro gol do jogo - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal anotou o primeiro gol do jogoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/09/2026 21:28 | Atualizado 02/09/2026 23:51

Rio - O Flamengo encurtou a diferença em relação ao Palmeiras para apenas um ponto. Isso porque venceu o Mirassol por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (2), em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Carrascal e Lucas Paquetá fizeram os gols da partida.

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O Rubro-Negro soma 51 pontos e segue na segunda posição do Brasileirão. Já o Palmeiras lidera o campeonato com 52. Os dois times têm o mesmo número de jogos na competição.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave para a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Leonardo Jardim vai enfrentar o Remo no domingo (6), a partir das 16h, no Mangueirão.

O jogo

O Flamengo foi superior na etapa inicial e não teve dificuldade para construir uma boa vantagem. O primeiro gol do jogo saiu antes dos 15 minutos, numa jogada de transição rápida. Pulgar descolou ótimo passe para Samuel Lino, que correu e tocou para Pedro. O centroavante, por sua vez, acionou Carrascal. Livre dentro da área, o colombiano finalizou para balançar a rede.

O Rubro-Negro seguia em cima para ampliar a vantagem. Já o Mirassol apenas se defendia praticamente e não conseguiu trazer perigo à meta defendida pelo goleiro Rossi.

Já na reta final do primeiro tempo, o Flamengo fez mais um. Carrascal recebeu a bola pelo lado direito e fez o cruzamento na medida para Lucas Paquetá completar de cabeça e ampliar a vantagem.

No retorno do intervalo, o Flamengo manteve a pegada no começo. Entretanto, com o passar do tempo, não conseguiu seguir com aquele mesmo ritmo e viu o Mirassol melhorar em campo.

O adversário, aliás, até conseguia atacar e trazer perigo algumas vezes, mas não balançou a rede. Melhor para o Flamengo, que assegurou a vitória por 2 a 0 no Maracanã.