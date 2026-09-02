Wallace Yan é reforço do Red Bull BragantinoDivulgação / Bragantino

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João Alexandre Borges
Rio - Wallace Yan é oficialmente reforço do Red Bull Bragantino. Na noite desta quarta-feira (2), o Flamengo confirmou a saída do atacante para o Massa Bruta e se despediu.
"O Flamengo agradece ao atleta, formado nas categorias de base do clube, por toda a dedicação durante sua trajetória com o Manto Sagrado e deseja sucesso na sequência de sua carreira", diz um trecho do comunicado.
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O Red Bull Bragantino também oficializou o acordo e anunciou o contrato de Wallace Yan é válido até agosto de 2031.
"Claro que fica marcado o que aconteceu no Flamengo, títulos, consegui fazer gols, ajudar a equipe, mas aqui chega um novo cara. Um homem que tem que trabalhar, começar do zero, porque o que eu fiz e o que aconteceu já ficou de lado. Agora eu estou no Red Bull Bragantino, uma casa nova, espero me identificar muito com esse clube e espero me sair muito bem também", afirmou Wallace Yan, de 21 anos, ao site do clube.
O Massa Bruta já havia mostrado interesse no atleta no início da temporada, mas a negociação não foi concluída naquela ocasião. Agora, Wallace Yan finalmente veste a camisa do Red Bull Bragantino.
"Infelizmente não concluíram. Mas eu estava bastante confiante. Também sei da confiança do Red Bull Bragantino no meu trabalho, que eu posso ajudar a entregar aqui para somar com o grupo", disse o atacante.
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O Bragantino acertou pagar ao Flamengo 6 milhões de euros (R$ 35,6 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos de Wallace Yan. Além disso, o Massa Bruta vai ceder o jovem Juliano Viana ao Rubro-Negro. 