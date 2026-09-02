Wallace Yan é reforço do Red Bull BragantinoDivulgação / Bragantino
Flamengo confirma saída de Wallace Yan para o Red Bull Bragantino
O Massa Bruta anunciou a contratação do atacante de 21 anos; o vínculo do novo reforço com o clube vai até agosto de 2031
Flamengo confirma saída de Wallace Yan para o Red Bull Bragantino
O Massa Bruta anunciou a contratação do atacante de 21 anos; o vínculo do novo reforço com o clube vai até agosto de 2031
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