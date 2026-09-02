Maracanã é alvo de disputa entre clubes por sua utilização - CBF / Divulgação / Maracanã

Maracanã é alvo de disputa entre clubes por sua utilizaçãoCBF / Divulgação / Maracanã

Publicado 02/09/2026 13:09 | Atualizado 02/09/2026 13:10





A ação foi aberta pelo Cruz-Maltino ainda em 2023, quando o time conseguiu uma liminar para realizar o jogo em questão no Maracanã. Então, o processo seguiu em andamento, pois o Gigante da Colina queria uma sentença definitiva reconhecendo o seu direito de utilizar o "Templo do Futebol" da mesma forma que o Rubro-Negro e o Fluminense. Rio — Em meio aos embates entre clubes pelo uso do Maracanã, o Flamengo acusou o Vasco e o Palmeiras de prejudicarem o gramado do estádio em uma partida realizada em abril de 2023 . Segundo petição enviada à Justiça do Rio, os clubes deixaram o campo com "graves danos" e "repleto de buracos". As informações são do jornalista Diego Garcia, da 'ESPN'.A ação foi aberta pelo Cruz-Maltino ainda em 2023, quando o time conseguiu uma liminar para realizar o jogo em questão no Maracanã. Então, o processo seguiu em andamento, pois o Gigante da Colina queria uma sentença definitiva reconhecendo o seu direito de utilizar o "Templo do Futebol" da mesma forma que o Rubro-Negro e o Fluminense.

Conforme decisão publicada pela juíza Lorena Dutra, no último dia 18 de agosto, o Vasco comprovou a necessidade de utilizar o estádio, devido ao esgotamento dos ingressos, que implica em questões de segurança. Além disso, a magistrada argumentou que o Cruz-Maltino disputar jogos no local não implicaria em danos maiores ao gramado.



Em resposta, o Flamengo anexou um relatório da empresa Greenleaf, especializada em gramados esportivos, que argumentou como a realização do jogo entre Vasco e Palmeiras comprometeria o campo. O Rubro-Negro também adicionou ao texto reportagens da época destacando o estado da grama.