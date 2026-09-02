Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuDivulgação / Flamengo
“É um clube muito bonito, com instalações de altíssimo nível, de outro patamar. Quando conheci o centro de treinamento, achei uma loucura. Apesar de ser algo que já esperava, fiquei muito surpreso”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.
Ele também contou o que o incentivou a fechar acordo: “O projeto esportivo, as instalações e o que está por vir no futuro foram coisas que me motivaram muito. Isso ajudou na tomada de decisão”.
Ainda sem Joaquín Freitas, o Flamengo enfrentará o Mirassol nesta quarta-feira (2). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo adiado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro busca a vitória para se aproximar de vez da liderança. Neste momento, soma 48 pontos e ocupa a segunda posição. Quem está na ponta é o Palmeiras, que tem 52.
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