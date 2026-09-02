Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Divulgação / Flamengo

Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuDivulgação / Flamengo

Publicado 02/09/2026 12:23

Recém-contratado , Joaquín Freitas mostrou ter ficado impressionado com a estrutura do Flamengo . O atacante de 19 anos, que estava no River Plate (ARG), já fez seu primeiro treino com o elenco rubro-negro no Ninho do Urubu. O jovem argentino assinou vínculo até dezembro de 2031.

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“É um clube muito bonito, com instalações de altíssimo nível, de outro patamar. Quando conheci o centro de treinamento, achei uma loucura. Apesar de ser algo que já esperava, fiquei muito surpreso”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.



Ele também contou o que o incentivou a fechar acordo: “O projeto esportivo, as instalações e o que está por vir no futuro foram coisas que me motivaram muito. Isso ajudou na tomada de decisão”. “É um clube muito bonito, com instalações de altíssimo nível, de outro patamar. Quando conheci o centro de treinamento, achei uma loucura. Apesar de ser algo que já esperava, fiquei muito surpreso”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.Ele também contou o que o incentivou a fechar acordo: “O projeto esportivo, as instalações e o que está por vir no futuro foram coisas que me motivaram muito. Isso ajudou na tomada de decisão”.