Atualmente, Gabigol joga pelo Santos - Raul Baretta / Santos

Atualmente, Gabigol joga pelo SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 02/09/2026 14:24 | Atualizado 02/09/2026 16:54





"Foi em 2023 que começaram as conversas de renovação para eu ficar. Foi no jogo contra o Corinthians em Itaquera que o pessoal veio falar comigo. Não estava esperando que eles iam me chamar. [O contrato] tinha mais um ano ainda", disse. "A negociação se arrastou bastante e no final de 2023, começo de 2024, as coisas se acertaram. Apertaram a minha mão, me deram parabéns, o Bruno Spindel e o Marcos Braz. 'Feliz que você vai ficar aqui, mais cinco anos, vai completar 10 anos de Flamengo'. Eram mais quatro ou cinco anos."



Depois, Gabigol pediu para deixarem o fotógrafo dele fazer um vídeo e recebeu dos dirigentes uma camisa especial pela renovação, com o número de 2028. O jogador chegou a gravar o material para anunciar o novo vínculo, que só dependia dos advogados. "Até hoje estou esperando o advogado", brincou o jogador. Rio — O atacante Gabigol admitiu que sente vontade de voltar ao Flamengo. Em entrevista ao canal "Clear TV, transmitida nesta quarta-feira (2), o atleta também revelou detalhes sobre o processo frustrado de renovação com o Flamengo , que culminou com a sua saída no fim de 2024, e explicou que na ocasião, as conversas se arrastaram demais."Foi em 2023 que começaram as conversas de renovação para eu ficar. Foi no jogo contra o Corinthians em Itaquera que o pessoal veio falar comigo. Não estava esperando que eles iam me chamar. [O contrato] tinha mais um ano ainda", disse. "A negociação se arrastou bastante e no final de 2023, começo de 2024, as coisas se acertaram. Apertaram a minha mão, me deram parabéns, o Bruno Spindel e o Marcos Braz. 'Feliz que você vai ficar aqui, mais cinco anos, vai completar 10 anos de Flamengo'. Eram mais quatro ou cinco anos."Depois, Gabigol pediu para deixarem o fotógrafo dele fazer um vídeo e recebeu dos dirigentes uma camisa especial pela renovação, com o número de 2028. O jogador chegou a gravar o material para anunciar o novo vínculo, que só dependia dos advogados. "Até hoje estou esperando o advogado", brincou o jogador.

'Aconteceu alguma coisa'

"Ficou nisso, naquilo, chegou em dezembro. Aí, eu falei para o meu empresário: 'Estava tudo certo, mas se até agora não mandaram, é porque aconteceu alguma coisa'. E eu deixei passar. Não foi algo que eu me importei. Aí, chegou um dia que saiu um monte de matéria minha. Que eu ia pro Corinthians, que ia para aquilo, saiu um monte de coisa", destacou. Então, Gabigol ligou para o então vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, perguntando o que aconteceu.

"Ele disse: 'Não, estamos conversando de novo, a gente vai ver'. Aí eu perguntei: 'Por que você não me falou? Agora estão falando que eu vou pro Corinthians. Não estou entendendo', aí ele me respondeu: 'Não, a gente está aqui conversando, a gente vai conversar de novo quando virar o ano'. Tranquilo.

Trocas de técnicos

Segundo Gabigol, quando Tite chegou ao Flamengo no fim de 2023, começaram as questões das conversas pelo contrato não serem concluídas. "Aí, começou o ano [2024], eu sabia que não ia jogar. O ano foi se estendendo, e nada. Aí, chegaram as propostas. Eu falei para todos os times que eu ia esperar o Flamengo até o final, que eu queria ficar no Flamengo", afirmou.



Até que Filipe Luís assumiu o comando do Rubro-Negro, em setembro. O treinador visitou Gabigol em sua casa e perguntou como estavam as conversas com outros times e o próprio Flamengo, antes do jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil. "Você me conhece, só preciso jogar", disse o atacante.

'O Flamengo mexe comigo'

Depois, o atleta engatou uma boa sequência, culminando com a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, em que marcou dois gols no Maracanã. "Eu pensei: 'Não é possível que não vou renovar depois disso. Ali, eu achava que ia ficar. Mas não teve. As coisas foram se estendendo e eu achei que o Flamengo esperou eu tomar uma decisão", esclareceu, destacando a sua admiração pelo clube.



"Eu sempre joguei para a torcida. Nunca joguei para o diretor ou o presidente. O Flamengo é a torcida, não quem está lá. No final de tudo, acho que a torcida se identificou. Eu também amo aquela p***. Todo mundo sabe que eu queria ficar. É o clube que eu mais fiz jogos, mais morei na cidade, mais me identifiquei junto com o Santos. O Santos e o Flamengo são dois times totalmente especiais pra mim e sempre vão ser. No final, saí com o título, tive minha despedida", disse, confessando que sente vontade de voltar ao Rubro-Negro. "O Flamengo é um time que mexe comigo", admitiu.



Desde a sua saída, Gabigol vestiu a camisa do Cruzeiro em 2025, até se transferir ao Santos, em 2026. Até agora, ele acumula 17 gols e sete assistências nesta passagem pela equipe paulista.