Atualmente, Gabigol joga pelo SantosRaul Baretta / Santos
"Foi em 2023 que começaram as conversas de renovação para eu ficar. Foi no jogo contra o Corinthians em Itaquera que o pessoal veio falar comigo. Não estava esperando que eles iam me chamar. [O contrato] tinha mais um ano ainda", disse. "A negociação se arrastou bastante e no final de 2023, começo de 2024, as coisas se acertaram. Apertaram a minha mão, me deram parabéns, o Bruno Spindel e o Marcos Braz. 'Feliz que você vai ficar aqui, mais cinco anos, vai completar 10 anos de Flamengo'. Eram mais quatro ou cinco anos."
Depois, Gabigol pediu para deixarem o fotógrafo dele fazer um vídeo e recebeu dos dirigentes uma camisa especial pela renovação, com o número de 2028. O jogador chegou a gravar o material para anunciar o novo vínculo, que só dependia dos advogados. "Até hoje estou esperando o advogado", brincou o jogador.
'Aconteceu alguma coisa'
Trocas de técnicos
Até que Filipe Luís assumiu o comando do Rubro-Negro, em setembro. O treinador visitou Gabigol em sua casa e perguntou como estavam as conversas com outros times e o próprio Flamengo, antes do jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil. "Você me conhece, só preciso jogar", disse o atacante.
'O Flamengo mexe comigo'
"Eu sempre joguei para a torcida. Nunca joguei para o diretor ou o presidente. O Flamengo é a torcida, não quem está lá. No final de tudo, acho que a torcida se identificou. Eu também amo aquela p***. Todo mundo sabe que eu queria ficar. É o clube que eu mais fiz jogos, mais morei na cidade, mais me identifiquei junto com o Santos. O Santos e o Flamengo são dois times totalmente especiais pra mim e sempre vão ser. No final, saí com o título, tive minha despedida", disse, confessando que sente vontade de voltar ao Rubro-Negro. "O Flamengo é um time que mexe comigo", admitiu.
Desde a sua saída, Gabigol vestiu a camisa do Cruzeiro em 2025, até se transferir ao Santos, em 2026. Até agora, ele acumula 17 gols e sete assistências nesta passagem pela equipe paulista.
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