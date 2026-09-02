Anthony Valencia tem 23 anosReprodução / Flamengo TV
Anthony Valencia e Joaquín Freitas são regularizados no BID da CBF
Reforços do Flamengo não foram registrados a tempo da partida contra o Mirassol, mas podem estrear contra o Remo no domingo (6)
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