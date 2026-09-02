Anthony Valencia tem 23 anosReprodução / Flamengo TV

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Gabriel Salotti
Rio — O Flamengo registrou os reforços Anthony Valencia e Joaquín Freitas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na tarde desta quarta-feira (2). Eles não foram regularizados a tempo da partida com o Mirassol, mas podem estrear contra o Remo, no próximo domingo (6).
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Valencia, que estava no Royal Antwerp, da Bélgica, formalizou contrato até 2031, em negociação que custou cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões). O ponta utilizará a camisa 14. O equatoriano disputou a Copa do Mundo 2026 pelo seu país.
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Joaquín Freitas em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Divulgação / Flamengo
Anthony Valencia tem 23 anos - Reprodução / Flamengo TV
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Já o atacante argentino Joaquín Freitas, de 19 anos, veio do River Plate pelo valor de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,3 milhões) fixos, além de uma bonificação de mais 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) em caso de metas alcançadas. Ambos os atletas já fizeram seus primeiros treinos no Ninho do Urubu.