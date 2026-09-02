Anthony Valencia tem 23 anos - Reprodução / Flamengo TV

Anthony Valencia tem 23 anosReprodução / Flamengo TV

Publicado 02/09/2026 16:41 | Atualizado 02/09/2026 16:42

Valencia, que estava no Royal Antwerp, da Bélgica, formalizou contrato até 2031, em negociação que custou cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões). O ponta utilizará a camisa 14. O equatoriano disputou a Copa do Mundo 2026 pelo seu país.

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Já o atacante argentino Joaquín Freitas, de 19 anos, veio do River Plate pelo valor de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,3 milhões) fixos, além de uma bonificação de mais 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) em caso de metas alcançadas. Ambos os atletas já fizeram seus primeiros treinos no Ninho do Urubu.