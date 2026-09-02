Guilherme Gomes em ação pelo FlamengoDivulgação/Flamengo
O atleta havia assinado, em março deste ano, uma renovação de contrato até dezembro de 2028. No entanto, estava sem espaço no elenco de Leonardo Jardim. Guilherme estava no último ano de sub-20 e foi relacionado apenas uma vez em jogos oficiais sob o comando do português. Além disso, esteve na intertemporada em Portugal.
O meio-campista chegou ao Flamengo em 2021 e assinou o primeiro contrato profissional em 2023. Guilherme fez sua estreia na equipe profissional em 2024, sob o comando de Filipe Luís, contra o Cuiabá. Na ocasião, marcou gol na primeira partida, de virada.
Com Filipe Luís, fez sete jogos, com três gols e três assistências no time principal. Neste ano, jogou apenas as três partidas com o time alternativo no Estadual.
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