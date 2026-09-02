Arthur Chaves chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o Botafogo - Reprodução

Arthur Chaves chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o BotafogoReprodução

Publicado 02/09/2026 19:45

Rio - Reforço do Botafogo para a temporada, o zagueiro Arthur Chaves desembarcou nesta quarta-feira (2) no Rio de Janeiro. O jogador, de 25 anos, vai realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo com o Glorioso até junho de 2027.

Nos últimos dias de janela, o Botafogo agiu rápido para contratar um zagueiro, que era uma das prioridades para a sequência da temporada. O Glorioso tentou a contratação de Nathan Silva, mas esbarrou na exigência do Pumas, do México, e não avançou.

Arthur Chaves é a oitava contratação do Botafogo nesta janela de transferências. O Alvinegro já contratou os goleiros Gabriel Batista e Walerson, o zagueiro Monzón, o lateral-direito Paulinho, o volante Domingos Andrade e os atacantes Tiquinho Soares e Danilo Pereira.

Revelado pelo Avaí, Arthur Chaves era considerado uma das grandes promessas do clube catarinense. Em 2022, foi vendido para o Académico de Viseu, de Portugal, antes de se transferir ao Hoffenheim em 2024. Já no clube alemão, o defensor também acumulou um empréstimo ao Augsburg, do mesmo país.