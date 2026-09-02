Arthur Chaves chegou ao Rio de Janeiro para assinar com o BotafogoReprodução
Reforço do Botafogo, Arthur Chaves desembarca no Rio de Janeiro
Zagueiro de 25 anos vai realizar exames médicos nesta quinta-feira (3) e assinar contrato de empréstimo com o Glorioso até junho de 2027
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Defensor, de 22 anos, havia sido contratado no início deste ano, mas não se firmou; agora, deixa o Glorioso rumo ao futebol europeu
Matheus Martins 'discorda completamente' de decisão de clube russo
Atacante do Botafogo cita partidas jogadas na temporada de 2026 e desempenho em exames para negar ter algum problema físico
CBF marca data de jogo atrasado do Brasileirão entre Botafogo e Grêmio
As duas equipes medirão forças pela 21ª rodada do campeonato; partida está marcada para acontecer no Estádio Nilton Santos
Matheus Martins é reprovado em exames e retorna ao Botafogo
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