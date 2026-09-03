Ex-técnico do Botafogo, Eduardo BarrocaVítor Silva / Botafogo
Ex-técnico do Botafogo elogia Arthur Chaves: 'Atleta de alto nível'
Eduardo Barroca foi responsável por lançar o zagueiro no Avaí, em 2022, e destacou as qualidades técnicas e a seriedade do jogador
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Lesionado, Alex Telles desfalcará o Botafogo no duelo com o Palmeiras
Defensor se machucou no clássico com o Flamengo, passou por exame de imagem e teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda
Sem Cebolinha, Botafogo volta à estaca zero na busca por atacante
Glorioso teve proposta recusada pelo jogador do Flamengo; departamento de scout mapeia outros nomes para reforçar o setor
Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, recusa oferta do Botafogo
Jogador entende que é o momento de deixar o Rio de Janeiro; ele pediu ao estafe para agradecer ao Glorioso, que está em busca de ponta
Reforço do Botafogo, Arthur Chaves desembarca no Rio de Janeiro
Zagueiro de 25 anos vai realizar exames médicos nesta quinta-feira (3) e assinar contrato de empréstimo com o Glorioso até junho de 2027
Sequência no Nilton Santos pode ser trunfo do Botafogo no Brasileiro
Glorioso fará três jogos consecutivos em casa e espera não entrar na briga contra o rebaixamento na reta final da temporada
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