Ex-técnico do Botafogo, Eduardo Barroca - Vítor Silva / Botafogo

Ex-técnico do Botafogo, Eduardo BarrocaVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/09/2026 15:38

Rio - Novo reforço do Botafogo , o zagueiro Arthur Chaves , de 25 anos, teve como primeiro treinador um velho conhecido da torcida alvinegra. O defensor ganhou destaque ainda no início da carreira, quando foi lançado por Eduardo Barroca no Avaí, em 2022. O comandante recordou os primeiros passos e fez elogios.

"Quando cheguei no Avaí em 2022, ainda no Estadual, a gente foi colocando aos poucos. Ele tinha acabado de subir do sub-20 para o profissional. Quando começou o Brasileirão, a gente contratou o Bressan, que era mais experiente, e colocamos para jogar junto", disse o ex-técnico do Glorioso ao "ge".

Revelado pela equipe catarinense, Arthur Chaves era considerado uma grande promessa. Em 2022, foi vendido ao Académico de Viseu, de Portugal, antes de se transferir ao Hoffenheim, em 2024. Na Alemanha, ainda teve uma passagem por empréstimo pelo Augsburg.

"Ele (Arthur Chaves) foi muito bem, muito rápido, muito alto, boa bola aérea defensiva, com formação familiar excelente, cognitivo alto", completou.

As experiências vividas na Europa, inclusive, também foram destacadas pelo treinador, que comemorou sua chegada ao clube carioca.



"É uma pessoa muito boa, um atleta de alto nível, um garoto sério, que se cuida, inteligente, com base familiar muito boa, e um atleta muito bom. Acredito que ele está ainda melhor com as experiencias que viveu fora. Fico na torcida por ele e pelo Botafogo sempre", concluiu.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza