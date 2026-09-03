Jogadores em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Com a recusa de Everton Cebolinha, do Flamengo, o Botafogo precisará buscar outro alvo para reforçar o ataque para a sequência da temporada. O setor é uma das prioridades da diretoria do clube carioca nesta janela de transferências.
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O Glorioso tinha otimismo pela chegada do ponta do Rubro-Negro, já que havia alcançado os valores solicitados pelo jogador. No entanto, recebeu um não como resposta.

Agora, o Alvinegro voltou à estaca zero e mapeia novos nomes para integrar o elenco, sob a liderança do departamento de scout.
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Enquanto procura por reforços no mercado, o Botafogo se prepara para encarar o Palmeiras, no domingo (6). A bola vai rolar às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a 12ª posição na tabela, com 30 pontos.