Jogadores em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Jogadores em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 03/09/2026 09:41

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O Glorioso tinha otimismo pela chegada do ponta do Rubro-Negro, já que havia alcançado os valores solicitados pelo jogador. No entanto, recebeu um não como resposta.



Agora, o Alvinegro voltou à estaca zero e mapeia novos nomes para integrar o elenco, sob a liderança do departamento de scout. O Glorioso tinha otimismo pela chegada do ponta do Rubro-Negro, já que havia alcançado os valores solicitados pelo jogador. No entanto, recebeu um não como resposta.Agora, o Alvinegro voltou à estaca zero e mapeia novos nomes para integrar o elenco, sob a liderança do departamento de scout.