Jogadores em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
O Glorioso tinha otimismo pela chegada do ponta do Rubro-Negro, já que havia alcançado os valores solicitados pelo jogador. No entanto, recebeu um não como resposta.
Agora, o Alvinegro voltou à estaca zero e mapeia novos nomes para integrar o elenco, sob a liderança do departamento de scout.
Enquanto procura por reforços no mercado, o Botafogo se prepara para encarar o Palmeiras, no domingo (6). A bola vai rolar às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a 12ª posição na tabela, com 30 pontos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.