Cebolinha em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Everton Cebolinha, atacante do Flamengo, recusa oferta do Botafogo
Jogador entende que é o momento de deixar o Rio de Janeiro; ele pediu ao estafe para agradecer ao Glorioso, que está em busca de ponta
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