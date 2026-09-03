Cebolinha em treino do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

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Everton Cebolinha, do Flamengo, recusou a proposta do Botafogo. O atacante entende que é o momento de deixar o Rio e pediu ao estafe para agradecer ao Glorioso. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.
Everton Cebolinha já tornou público que não seguirá no Flamengo para 2027. O contrato do jogador com o Rubro-Negro é válido até o fim deste ano.
Com a camisa do Flamengo, o atacante já conquistou conquistou duas Libertadores, duas Copas do Brasil, um Brasileiro, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas.
O Botafogo, por sua vez, segue no mercado em busca de um ponta para reforçar o elenco. 