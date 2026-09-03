Mosaico da torcida do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Mosaico da torcida do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 03/09/2026 18:07 | Atualizado 03/09/2026 18:20





A Fúria Jovem será a primeira a retornar, no duelo com o Palmeiras, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já a TJB fará sua mudança apenas no jogo seguinte, no confronto com o Red Bull Bragantino, no dia 12 de setembro, também pela competição nacional.

Rio - Após realizarem um protesto no CT do Botafogo , as torcidas organizadas Fúria Jovem e TJB anunciaram que voltarão a ocupar a Leste Inferior do Estádio Nilton Santos. Os grupos haviam deixado o setor em 2023 e, desde então, utilizavam a Leste Superior.A Fúria Jovem será a primeira a retornar, no duelo com o Palmeiras, neste domingo (6), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já a TJB fará sua mudança apenas no jogo seguinte, no confronto com o Red Bull Bragantino, no dia 12 de setembro, também pela competição nacional.

No Campeonato Brasileiro, o Glorioso vem de três derrotas consecutivas para Vitória, Athletico-PR e Flamengo, sendo duas delas no Rio de Janeiro. A última vitória pela competição aconteceu no dia 26 de julho contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Com o momento delicado, o Botafogo passou a ocupar a 12ª colocação da tabela. A vantagem para a zona de rebaixamento é de cinco pontos. Além disso, o Alvinegro ainda foi eliminado pelo Cienciano, do Peru, na Copa Sul-Americana, com direito a uma goleada por 6 a 1 no jogo de ida.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza