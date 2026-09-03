CBEM Master Games Brasil seguirá padrão e estrutura da CBJJD - (Foto: Divulgação)

CBEM Master Games Brasil seguirá padrão e estrutura da CBJJD (Foto: Divulgação)

Publicado 03/09/2026 09:00

O Jiu-Jitsu será uma das 19 modalidades presentes na primeira edição do CBEM Master Games Brasil, considerado um dos maiores eventos multiesportivos voltados à categoria master nas Américas. A competição acontece entre os dias 9 e 18 de outubro, no Rio de Janeiro, reunindo atletas de diferentes estados e países em uma celebração que vai muito além do resultado esportivo.



A arte suave entra em ação no dia 17 de outubro, no CEFAN, na Zona Norte do Rio, com a organização técnica e toda a estrutura da CBJJD (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo). A participação é aberta a atletas a partir dos 30 anos, proporcionando aos competidores a oportunidade de representar suas equipes em um grande festival esportivo dedicado à valorização da trajetória dos atletas masters.