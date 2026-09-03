CBEM Master Games Brasil seguirá padrão e estrutura da CBJJD (Foto: Divulgação)
A arte suave entra em ação no dia 17 de outubro, no CEFAN, na Zona Norte do Rio, com a organização técnica e toda a estrutura da CBJJD (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo). A participação é aberta a atletas a partir dos 30 anos, proporcionando aos competidores a oportunidade de representar suas equipes em um grande festival esportivo dedicado à valorização da trajetória dos atletas masters.
Com 10 dias de programação, 12 locais de competição e 19 modalidades, o CBEM Master Games Brasil aposta em uma experiência que combina competição, confraternização e integração. “Quem quer conhecer um movimento de união, de confraternização, de 9 a 18 de outubro, venha ao CBEM Master Games Brasil. Além das disputas, teremos cerimônia de abertura, de encerramento, desfile à la Olimpíadas, ‘Master Fest’ durante todos os dias e muito mais. Então você que pratica uma das nossas modalidades, especialmente Jiu-Jitsu, vem fazer parte dessa festa”, destacou Ary Reis, representante do CBEM.
A escolha do Jiu-Jitsu também reforça a importância da modalidade dentro do projeto do Comitê Brasileiro do Esporte Master. Além de sua acessibilidade, a arte suave carrega valores que dialogam diretamente com a proposta do evento, como disciplina, respeito, preparação e longevidade esportiva. “O Jiu-Jitsu é fundamental para as pretensões do CBEM, é uma modalidade muito democrática, sem necessidade de um equipamento, por exemplo. O que vale é a técnica, a preparação, além da questão do respeito e dos valores da arte marcial, que é importantíssimo. É impressionante ver o crescimento do Jiu-Jitsu”, afirmou Ary.
As inscrições para o Jiu-Jitsu seguem abertas, e os atletas interessados podem garantir presença no evento com a chancela e a organização técnica da CBJJD. A competição acontece em 17 de outubro, no CEFAN, e promete colocar os masters do Jiu-Jitsu no centro de uma das maiores celebrações multiesportivas do país. Inscrições e regulamento estão disponíveis em cbemmastergamesbrasil.org.br.
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