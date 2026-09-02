Gabriel Monteiro será uma das atrações do Turris Invitational, evento marcado para novembro (Foto: Reprodução)
Oriundo de Manaus, Gabriel Monteiro coleciona conquistas e mira seus próximos passos no Jiu-Jitsu
Faixa-azul de 17 anos já conquistou Mundial, Europeu e Brasileiro e passou por competições nos Estados Unidos, Portugal e Arábia Saudita
Treinador de Charles do Bronx revela chance de luta contra Diego Lopes no UFC; confira
Diego Lima falou sobre condições que podem fazer luta entre Charles do Bronx e Diego Lopes acontecer em breve
Com nova data e palco, World Cup Cascais se prepara para reunir grandes nomes do Jiu-Jitsu
Atletas inscritos na World Cup até 30/08 também vão ter a chance de disputar a Eurocup 2026, em novembro, de forma gratuita
Oriundo de Manaus, Gabriel Monteiro coleciona conquistas e mira seus próximos passos no Jiu-Jitsu
Faixa-azul de 17 anos já conquistou Mundial, Europeu e Brasileiro e passou por competições nos Estados Unidos, Portugal e Arábia Saudita
Dr. Antônio Assef avalia participação no Ciclo do Conhecimento e mira Global Sports Conference
Encontro realizado na Universidade Estácio reuniu especialistas para discutir preparação, performance e desafios nos esportes de combate
José Aldo volta à ação e encara Marlon Vera em luta de grappling no Equador
Aos 39 anos, José Aldo retoma as competições após aposentadoria do MMA e reencontra adversário que já derrotou no octógono
Rio Winter National Open agita o CEFAN em mais uma grande etapa do Circuito Rio Mineirinho
Sexta etapa do Circuito, Rio Winter National Open também marcou homenagem ao GM Álvaro Barreto, patrono da CBJJD; saiba mais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.