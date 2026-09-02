Gabriel Monteiro será uma das atrações do Turris Invitational, evento marcado para novembro - (Foto: Reprodução)

Gabriel Monteiro será uma das atrações do Turris Invitational, evento marcado para novembro (Foto: Reprodução)

Publicado 02/09/2026 07:00 | Atualizado 02/09/2026 12:46

Aos 17 anos, Gabriel Monteiro já percorreu um caminho que inclui mudanças de cidade, títulos importantes e experiências internacionais. Natural de Manaus, ele começou no Jiu-Jitsu aos cinco anos, influenciado por um primo, e aos 11 decidiu que queria transformar o esporte em profissão.

Dois anos depois, deixou o Amazonas para viver uma nova etapa em São Paulo. Foram cinco anos dedicados aos treinos e às competições, período em que passou a construir resultados expressivos no cenário juvenil.

Entre as principais conquistas estão os títulos de campeão mundial, europeu e brasileiro, além de resultados de destaque no No-Gi. No circuito do ADCC, Gabriel Monteiro venceu o ADCC Youth e também conquistou medalha em uma categoria destinada a faixas-pretas até 77kg.

A evolução esportiva abriu portas fora do Brasil. O Jiu-Jitsu levou o jovem a países como Portugal, Estados Unidos e Arábia Saudita, ampliando sua experiência dentro e fora dos tatames.

“Tudo o que conquistei até aqui foi através do Jiu-Jitsu. Sou muito grato por poder viver daquilo que começou como uma paixão aos cinco anos", exaltou o atleta.

Aos 17, Gabriel decidiu novamente mudar o rumo da carreira. Deixou São Paulo e seguiu para Florianópolis, em Santa Catarina, onde passou a representar a equipe Start Doing.

Hoje, o atleta vive integralmente do Jiu-Jitsu e direciona sua preparação para o No-Gi. O próximo compromisso será o GP até 75kg do Turris Invitational, evento marcado para o dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro.

Para Gabriel Monteiro, a competição representa mais um capítulo de uma trajetória que começou ainda na infância e que, antes mesmo dos 18 anos, já o levou a diferentes cidades, países e níveis de competição.