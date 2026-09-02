World Cup segue como um dos principais eventos da temporada do Jiu-Jitsu (Foto: @cvphotos.pt)
A organização também anunciou uma medida especial para os atletas que já haviam efetuado o pagamento da inscrição para a data original. Como forma de compensação pela alteração, todos esses competidores terão direito a uma inscrição gratuita na Eurocup 2026, marcada para o dia 28 de novembro, no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra.
De acordo com a ISBJJA, o benefício será destinado exclusivamente aos atletas que já tinham a inscrição paga para a World Cup até 30/08. A iniciativa - apoiada pelo Refrigerante Mineirinho - busca valorizar a confiança dos competidores e minimizar os impactos causados pela mudança no calendário.
Com a nova programação, a World Cup segue como um dos grandes destaques da temporada da ISBJJA e mantém os atrativos previstos para o campeonato, como duelos Gi & No-Gi, premiação de 1.800 euros a ser distribuída entre as três melhores equipes, entre outros.
A mudança também oferece aos competidores um novo período para preparação e organização das equipes. Cascais, que já estava no planejamento do Circuito, continuará sendo o palco da competição, agora em uma nova data e em um novo espaço, com a promessa de uma grande presença de atletas portugueses e estrangeiros.
Com inscrições abertas no site www.isbjja.com, a World Cup 2026 agora acontece no dia 31 de outubro, no Pavilhão de Alcabideche. E para os atletas que já estavam inscritos na data original, fica ainda o incentivo extra de garantir presença na Eurocup 2026 sem custo de inscrição. "A ISBJJA agradeceu a compreensão e a confiança dos participantes e reforçou o convite para mais um grande encontro nos tatames".
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