World Cup segue como um dos principais eventos da temporada do Jiu-Jitsu - (Foto: @cvphotos.pt)

World Cup segue como um dos principais eventos da temporada do Jiu-Jitsu (Foto: @cvphotos.pt)

Publicado 02/09/2026 08:00 | Atualizado 02/09/2026 11:55

A World Cup 2026, principal competição do Circuito Nacional Português da ISBJJA, teve sua data e local alterados. Inicialmente marcada para o dia 12 de setembro, a competição agora será realizada em 31 de outubro, no Pavilhão de Alcabideche, em Cascais, Portugal, mantendo a expectativa de reunir atletas e equipes em uma das principais disputas de Jiu-Jitsu da temporada. As inscrições ficam abertas até o dia 24 de outubro, no site www.isbjja.com.



A organização também anunciou uma medida especial para os atletas que já haviam efetuado o pagamento da inscrição para a data original. Como forma de compensação pela alteração, todos esses competidores terão direito a uma inscrição gratuita na Eurocup 2026, marcada para o dia 28 de novembro, no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra.