Fernando Tererê levou sua história ao Ciclo do Conhecimento (Foto: Marcos Castro)
Foi justamente essa experiência que Fernando Tererê levou ao Ciclo do Conhecimento, iniciativa ligada ao Global Sports Conference, em um encontro dedicado a discutir como as artes marciais podem ultrapassar o ambiente competitivo e atuar também como ferramenta de formação, pertencimento e recuperação.
Nascido no Cantagalo, no Rio de Janeiro, Tererê construiu uma carreira que o levou da comunidade aos principais pódios do Jiu-Jitsu mundial. Dentro dos tatames, ficou conhecido pela movimentação intensa, pelas passagens de guarda e por um estilo ofensivo que ajudou a marcar uma época.
Fora deles, viveu momentos difíceis que deram outro significado à sua relação com o esporte. Ao participar do Ciclo do Conhecimento, Tererê apresentou justamente essa dimensão menos visível de sua história: a de alguém que encontrou no Jiu-Jitsu não apenas uma profissão, mas também um ponto de apoio para reorganizar a própria vida.
Hoje, além de seguir como referência da modalidade, ele utiliza parte dessa experiência em projetos e iniciativas voltadas para jovens, mostrando que o impacto das artes marciais pode ir além da formação de atletas.
A participação de Fernando Tererê dialogou diretamente com a proposta do Ciclo do Conhecimento, que reúne nomes do esporte, da educação e de projetos sociais para discutir diferentes formas de atuação das lutas na sociedade.
No caso do bicampeão mundial, a contribuição ganhou força justamente porque parte de uma vivência concreta. Tererê conheceu o esporte como possibilidade de ascensão, chegou ao topo competitivo, enfrentou dificuldades pessoais e voltou a encontrar no tatame um espaço de reconstrução e pertencimento.
Mais do que revisitar uma carreira vencedora, sua presença no encontro serviu para ampliar uma discussão que ainda precisa ganhar espaço dentro das artes marciais: o valor do esporte não está apenas no resultado, na medalha ou no cinturão. Para muitos praticantes, o maior impacto pode acontecer justamente fora do pódio.
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