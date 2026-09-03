Fernando Tererê levou sua história ao Ciclo do Conhecimento - (Foto: Marcos Castro)

Fernando Tererê levou sua história ao Ciclo do Conhecimento (Foto: Marcos Castro)

Publicado 03/09/2026 07:00

A história de Fernando Tererê dentro do Jiu-Jitsu não se resume somente aos títulos conquistados no auge da carreira. Bicampeão mundial na faixa-preta, um dos competidores mais influentes dos anos 2000 e referência técnica de uma geração, o carioca também construiu uma relação com o esporte marcada por altos, baixos e recomeços.



Foi justamente essa experiência que Fernando Tererê levou ao Ciclo do Conhecimento, iniciativa ligada ao Global Sports Conference, em um encontro dedicado a discutir como as artes marciais podem ultrapassar o ambiente competitivo e atuar também como ferramenta de formação, pertencimento e recuperação.



Nascido no Cantagalo, no Rio de Janeiro, Tererê construiu uma carreira que o levou da comunidade aos principais pódios do Jiu-Jitsu mundial. Dentro dos tatames, ficou conhecido pela movimentação intensa, pelas passagens de guarda e por um estilo ofensivo que ajudou a marcar uma época.