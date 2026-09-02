O pontapé inicial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2030 já tem data. A primeira convocação de Carlo Ancelotti para o novo ciclo será na quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), com a expectativa de muitas novidades para os primeiros três amistosos que servirão para muitas observações.
Depois da decepcionante campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti terá os quatro anos para preparar a equipe. Em busca de uma forma de jogar e de jogadores especialmente para o meio de campo, o técnico deve promover novidades entre os 26 convocados para enfrentar a Austrália, duas vezes, e a Índia.
Jogadores mais velhos, como Casemiro, Danilo e Neymar não fazem mais parte dos planos. Há outros nomes mais experientes que são incógnitas, enquanto outros vivem a expectativa de voltar a ganhar chances, como João Pedro e João Gomes.
Quando serão os amistosos da seleção brasileira
O primeiro compromisso será contra a Austrália, no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank, em Townsville. Os australianos voltam a ser os adversários do Brasil quatro dias depois (29), em Brisbane.
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