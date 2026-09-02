Carlo Ancelotti tem missão de encontrar um novo time para a seleção brasileira - Samara Moumei / CBF

Carlo Ancelotti tem missão de encontrar um novo time para a seleção brasileiraSamara Moumei / CBF

Publicado 02/09/2026 11:25 | Atualizado 02/09/2026 11:27

na quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), com a expectativa de muitas novidades para os



Depois da decepcionante campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti terá os quatro anos para preparar a equipe. Em busca de uma forma de jogar e de jogadores especialmente para o meio de campo, o técnico deve promover novidades entre os 26 convocados para enfrentar a Austrália, duas vezes, e a Índia. O pontapé inicial da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2030 já tem data. A primeira convocação de Carlo Ancelotti para o novo ciclo serácom a expectativa de muitas novidades para os primeiros três amistosos que servirão para muitas observações.Depois da decepcionante campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti terá os quatro anos para preparar a equipe. Em busca de uma forma de jogar e de jogadores especialmente para o meio de campo, o técnicopara enfrentar a Austrália, duas vezes, e a Índia.

vivem a expectativa de voltar a ganhar chances, como João Pedro e João Gomes.

Jogadores mais velhos, como Casemiro, Danilo e Neymar não fazem mais parte dos planos . Há outros nomes mais experientes que são incógnitas, enquanto outros

Quando serão os amistosos da seleção brasileira



O primeiro compromisso será contra a Austrália, no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank, em Townsville. Os australianos voltam a ser os adversários do Brasil quatro dias depois (29), em Brisbane.

Já em 3 de outubro será a vez de enfrentar a Índia. Será o primeiro confronto contra o adversário na história e acontecerá no Estádio Salt Lake, em Calcutá.



Além desses três adversários, a CBF já planeja a Data Fifa de novembro, que encerrará o ano de 2026.