Uniformes da Ponte Preta no vestiário antes de jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro - Divulgação / Ponte Preta

Uniformes da Ponte Preta no vestiário antes de jogo pela Série B do Campeonato BrasileiroDivulgação / Ponte Preta

Publicado 02/09/2026 10:59 | Atualizado 02/09/2026 11:01

O elenco da Ponte Preta retornou aos treinamentos na última terça-feira (1º) depois de seis dias de paralisação por conta de atrasos no pagamento dos salários . O advogado Filipe Rino falou sobre a volta às atividades diante da crise vivida pelo time paulista.

"Voltaram a treinar e vão para o jogo. Os jogadores fizeram a paralisação esperando que a diretoria se pronunciasse, comparecesse, efetuasse algum pagamento, desse alguma satisfação, mas nada mudou", contou Filipe, que defendeu os atletas que participaram da ação, em contato com o Estadão.

A greve dos jogadores se iniciou na última quarta-feira (26), com uma carta assinada entregue à diretoria. A principal alegação do grupo foram os salários atrasados, que já alcançaram o período de seis meses.

"Em respeito à instituição, mesmo com a diretoria permanecendo inerte, eles resolveram voltar e continuar o campeonato, respeitando a instituição e a torcida. Apenas mais uma prova de que a Diretoria não está preocupada com a situação", completou o advogado.

Os atletas da Ponte se preparam para o jogo do próximo domingo (6), às 18h30 (de Brasília), quando encaram o São Bernardo. O confronto pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro acontece no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.