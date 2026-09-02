Marcão em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Marcão em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/09/2026 10:40 | Atualizado 02/09/2026 10:47

Rio - Treinador do Fluminense , Marcão tem boas resultados até o momento: duas vitórias e dois empates, além da classificação para as quartas de final da Libertadores. Apesar de estar com moral, o comandante precisa resolver um problema bem claro do seu começo de trabalho.

O sistema defensivo do Fluminense tem sofrido muito gols. Nos quatro jogos que dirigiu o Tricolor, a defesa sofreu sete gols. Mesmo tendo Thiago Silva em metade dessas partidas.

A média é alta e superior a do Fluminense com Zubeldía. No duelo contra o Athletico-PR, no último domingo (30), as falhas no sistema defensivo acabaram impedindo que o Tricolor conquistasse uma vitória importante no Campeonato Brasileiro.

Marcão terá uma semana para tentar acertar a defesa para o clássico contra o Vasco neste sábado (5) e também para o duelo contra o Platense pelas quartas de final da Libertadores na próxima terça-feira (8).