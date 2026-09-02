Estêvão em treino pelo ChelseaDivulgação / Chelsea
Poucas chances com Xabi Alonso preocupam Estêvão no Chelsea
Atacante, de 19 anos, chegou ao clube inglês na temporada passada, teve bom começo e sofreu grave lesão que o tirou da Copa do Mundo
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