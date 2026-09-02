Estêvão em treino pelo ChelseaDivulgação / Chelsea

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Pedro Logato
Rio - O atacante Estêvão, de 19 anos, parece não estar muito feliz com o começo de trabalho de Xabi Alonso no Chelsea. De acordo com informações da "ESPN", apesar da temporada estar apenas no início, o brasileiro acredita que não terá muitas chances com o técnico.
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Estêvão atuou apenas os sete minutos finais da estreia no Campeonato Inglês contra o Fulham e depois foi titular na partida da Copa da Inglaterra, normalmente usada pelos clubes para rodar o elenco. Contra o Brighton, o jovem não saiu do banco na vitória por 4 a 3.
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Algo que vem preocupando Estêvão é a grande concorrência no setor que atua. O jovem se sente mais à vontade atuando mais centralizado no campo de ataque, em uma função que hoje pode ser ocupada por Cole Palmer, camisa 10 da equipe, e Morgan Rogers, simplesmente o reforço mais caro do Chelsea na janela.
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O brasileiro chegou ao Chelsea na temporada passada e teve um excelente começo. Porém, Estêvão sofreu uma grave lesão muscular na coxa direito em abril e acabou ficando fora da Copa do Mundo.
Em sua passagem pelo Real Madrid, outro jovem nascido no Brasil teve problemas com Xabi Alonso. Endrick teve pouco espaço com o técnico e acabou sendo emprestado ao Lyon para conseguir disputar a Copa do Mundo.